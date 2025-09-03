BERBEC Ziua de joi s-ar părea că te poate găsi între două extreme: dorința de a face pași mari înainte și nevoia de a nu te grăbi deloc. Influența planetei Marte îți poate aduce energie și curaj, dar și riscul de a intra în dispute minore, mai ales la locul de muncă. Dacă simți că te ia gura pe dinainte, ia-ți un minut de respiro înainte să reacționezi. După program, o ieșire la o terasă de cartier îți poate face mai mult bine decât o seară de discuții aprinse.

TAUR Ziua de joi îți poate aduce ocazia de a repara legături mai vechi cu cineva drag. Influența planetei Venus pare că-ți surâde, ajutându-te să spui lucrurile cu blândețe și să pui balsam pe răni mai vechi. Totuși, în plan financiar, nu te lăsa păcălit de „oferte unice”, mai ales dacă vin din zona online. Pe seară, ți-ar putea prinde bine o plimbare scurtă, pentru a-ți limpezi mintea și a nu adormi cu gândurile încolăcite.

GEMENI Influența lui Mercur, planeta comunicării, se simte puternic joi. Pari să ai talentul de a convinge pe oricine și de a explica lucrurile chiar și celor mai încăpățânați colegi. Totuși, atenție la cuvintele prea ascuțite: o ironie nevinovată poate fi înțeleasă greșit. La finalul zilei, un serial de comedie poate fi mai potrivit decât un documentar, chiar dacă ție îți place, de obicei, să știi tot.

RAC Ziua poate veni cu un val de sensibilitate, dar și cu o claritate surprinzătoare. „Apa trece, pietrele rămân”, spune un proverb românesc ce ți s-ar potrivi astăzi: pari să înțelegi mai bine cine sunt oamenii pe care te poți baza cu adevărat. Nu exagera cu sacrificiile, chiar dacă cei din jur par să ceară sprijin. După muncă, alege liniștea: un ceai cald cu tei și miere poate face minuni pentru starea ta sufletească.

LEU Ai putea simți că timpul nu-ți mai ajunge. Saturn, planeta întârzierilor și a planurilor amânate, îți poate da peste cap agenda, dar și ocazia să înveți răbdarea. Nu te enerva dacă lucrurile nu ies cum vrei, ia-o ca pe o repetiție generală pentru o zi mai mare. Spre seară, evită aglomerația și dă-ți voie să spui „pas” la o invitație, dacă nu simți că ai energie pentru oameni.

FECIOARĂ Conjunctura astrală te poate face să simți că trebuie să ții toate frâiele în mână. Ai multe planuri și idei, dar încearcă să nu le faci pe toate în același timp. O rețetă din medicina naturistă care ți-ar putea prinde bine: infuzia de sunătoare, bună pentru a calma stresul și a aduce claritate mentală. Spre finalul zilei, o discuție liniștită cu cineva apropiat poate aduce mai multe răspunsuri decât orele de analiză în singurătate.

BALANŢĂ Astăzi poți descoperi cât de important e să spui ce gândești fără să aștepți momentul perfect. Cu ajutorul lui Jupiter, planeta norocului, poți avea șanse să primești sprijin chiar din partea unor persoane la care nu te-ai fi așteptat. Poți avea parte de un gest surprinzător de generos. Pe seară, nu ar strica să mergi la un concert mic sau la un spectacol local, pentru a-ți hrăni sufletul cu muzică și voie bună.

SCORPION Ziua de joi îți poate aduce o doză bună de optimism. Totuși, ai grijă să nu te lași purtat de entuziasm și să promiți mai mult decât poți oferi. Pluton, mica planetă a transformărilor, s-ar părea că-ți sugerează să te eliberezi de un obicei care nu îți mai servește. Fie că e vorba de o relație de prietenie toxică sau de procrastinare, poate că e momentul să spui stop. O cină simplă, dar savuroasă, poate marca începutul unei schimbări.

SĂGETĂTOR Entuziasmul tău poate fi molipsitor, dar nu toți pot să aibă energia ta. Poți descoperi că ești cel mai motivat atunci când îi inspiri pe ceilalți, fără să insiști. Recomandarea stelelor: încearcă o baie cu sare de mare sau uleiuri esențiale, pentru a-ți relaxa corpul și a-ți reda tonusul. Pe seară, poți avea o surpriză plăcută de la un prieten, un telefon, o invitație, sau poate doar o vorbă bună spusă la momentul potrivit.

CAPRICORN Cu realismul care te caracterizează, poți să reușești să vezi clar ce merge și ce nu. Totuși, planurile de joi pot întârzia și tu nu ești deloc încântat să aștepți. Saturn te poate învăța să-ți faci o strategie de rezervă și să nu te consumi pentru ce nu poți controla. În rest, atmosfera pare să fie favorabilă pentru a face mici progrese la proiectele personale. Un film bun, sau o carte interesantă te pot reconecta cu partea ta calmă.

VĂRSĂTOR Joi poți simți că ideile tale curg cu ușurință și că ai chef să le împărtășești cu alții. Dar nu te mira dacă reacțiile nu sunt chiar cele la care te aștepți. Ai darul de a vedea lucrurile altfel, ceea ce poate stârni curiozitate, dar și scepticism. Nu te opri. O întâlnire cu prietenii, chiar și una scurtă, poate fi sursa unor revelații neașteptate. În a doua parte a intervalului poate fi recomandabil să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii.

PEŞTI Pari să fii mai sensibil decât de obicei, dar asta nu înseamnă că trebuie să te ascunzi. Astrele te încurajează să spui ce simți, chiar dacă o faci cu jumătate de glas. La locul de muncă, încearcă să nu lași micile critici să-ți umbrească ziua. Pe plan personal, Venus îți poate aduce armonie și tandrețe în relații, așa că nu fugi de gesturile de afecțiune. O seară liniștită, poate cu un film romantic sau cu muzică bună, îți poate aduce echilibrul de care ai nevoie.