Luna aceasta, veștile nu au fost tocmai plăcute pentru unii pensionari. Mulți dintre ei nu și-au primit pensia. Casa de Pensii a făcut publice situațiile în care plata sumelor poate fi temporar oprită.

Există cazuri în care plata pensiilor este oprită de către Casa de Pensii. Uneori, suspendarea este permanentă, iar în alte situații este temporară, până când beneficiarii sau moștenitorii acestora prezintă documentele necesare.

Potrivit unor informații furnizate de Casa de Pensii, în fiecare an, până în octombrie sau cel târziu noiembrie, câteva mii de pensii sunt suspendate. Motivul principal îl reprezintă lipsa depunerii certificatului de viață de către pensionarii care locuiesc în străinătate, document care trebuie prezentat de două ori pe an.

Prima verificare a certificatului de viață se realizează între 1 ianuarie și 31 martie, marcând începutul anului calendaristic, iar cea de-a doua verificare are loc între 1 iulie și 30 septembrie, reprezentând a doua confirmare anuală.

Pensionarii care nu au transmis certificatul de viață în această toamnă își vor vedea pensia suspendată începând din această lună.

Potrivit unor informații de la Casa de Pensii, măsura a fost aplicată încă din octombrie. Pensia va fi reactivată și plătită în luna următoare, după depunerea certificatului de viață.

Un ajutor financiar suplimentar va fi oferit pensionarilor cu venituri reduse din România, aproximativ 2.750.000 de persoane urmând să primească câte 400 de lei în plus înainte de încheierea anului.

Guvernul a comunicat că, și în acest an, pensionarii cu venituri mai mici de 2.574 lei vor beneficia de un ajutor de 800 de lei, destinat să le ofere un sprijin financiar suplimentar în perioada sărbătorilor.

Ajutorul financiar este împărțit în două etape. Prima tranșă, de 400 de lei, a fost achitată în septembrie, iar a doua va fi virată în decembrie 2025, cel mai probabil în jurul datei de 15, pentru ca sumele să ajungă la pensionari înainte de Crăciun.