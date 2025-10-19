Veniturile Federației Ruse provenite din exporturile de petrol și gaze naturale ar urma să înregistreze, în luna octombrie, un declin anual de aproximativ 21%, coborând la 950 de miliarde de ruble (echivalentul a 11,7 miliarde de dolari), potrivit estimărilor realizate de Reuters. Scăderea este determinată atât de diminuarea prețurilor internaționale la energie, cât și de aprecierea rublei, care afectează veniturile exprimate în moneda locală.

Exporturile de petrol și gaze constituie principala sursă de finanțare pentru bugetul federal al Rusiei, contribuind, în ultimul deceniu, cu aproape o treime din totalul veniturilor statului. Această dependență ridicată face ca volatilitatea prețurilor internaționale și sancțiunile occidentale impuse după invadarea Ucrainei să aibă un impact puternic asupra echilibrului fiscal al Kremlinului.

După declanșarea războiului, țările occidentale au introdus sancțiuni menite să limiteze veniturile Moscovei din vânzările de hidrocarburi — inclusiv prin plafoane de preț, restricții asupra transportului maritim și interzicerea importurilor directe. Deși Rusia a reușit să redirecționeze o parte semnificativă a exporturilor către piețe precum China și India, încasările au început să fie erodate de fluctuațiile valutare și de costurile crescute de transport.

Declinul veniturilor din energie complică și mai mult situația financiară a guvernului rus, confruntat cu o creștere abruptă a cheltuielilor publice. Kremlinul a majorat considerabil bugetele pentru apărare, securitate internă și sprijin social, în încercarea de a susține efortul de război și de a compensa efectele sancțiunilor asupra economiei.

Potrivit estimărilor, veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze ar urma să înregistreze un avans de 63 21% în octombrie, ca urmare a plății impozitelor pe profit de către companiile din sectorul energetic. Totuși, pe ansamblul primelor zece luni din 2025, se preconizează o scădere totală de circa 20,5%, până la 7.560 miliarde de ruble.

Datele Ministerului de Finanțe arată o deteriorare vizibilă a perspectivelor pentru anul viitor. Inițial, autoritățile de la Moscova estimau pentru 2025 venituri de 10.940 miliarde de ruble din petrol și gaze, echivalentul a 5% din PIB. Ulterior, prognoza a fost revizuită negativ, la 8.320 miliarde de ruble, reflectând presiunea combinată a sancțiunilor, scăderii prețurilor și a costurilor tot mai mari cu logistica exporturilor.

Declinul veniturilor energetice reprezintă o problemă majoră pentru regimul de la Moscova, care se bazează pe aceste fonduri pentru a finanța cheltuielile militare și pentru a menține stabilitatea economică internă. Pe termen lung, analiștii avertizează că Rusia va fi nevoită să își diversifice sursele de venit și să reducă dependența de exporturile de hidrocarburi — un proces dificil, având în vedere izolarea economică tot mai pronunțată față de Occident.