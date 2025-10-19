Vicepremierul Tánczos Barna a declarat că își dorește ca speranța de viață în România să crească peste media actuală de aproximativ 70 de ani, însă acest lucru este posibil doar dacă românii vor deveni mai activi fizic și vor înțelege importanța sportului pentru sănătate și pentru calitatea vieții.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei dezbateri dedicate sportului, bazelor sportive și investițiilor publice din acest domeniu, organizată la Festivalul ASTRA Film, după difuzarea reportajului ProTV „Înot împotriva sistemului”.

„O să spun un lucru care mă doare foarte mult: nu există cerere pentru sport. Cererea aceasta trebuie construită şi trebuie generată. Suntem o ţară unde 62% dintre cetăţeni nu au făcut sport niciodată. (…) Există statistici europene. La finlandezi, 92% din cetăţeni fac sport, 8% nu fac. (…) Dacă avem succes, ajungem de la speranţa de viaţă de şaptezeci şi ceva de ani, putem ajunge la speranţa de viaţă din Finlanda. Ne costă şi bani şi muncă şi de toate. Dar, trebuie implicare”, a afirmat vicepremierul.

Tánczos Barna consideră că problema de fond nu este lipsa infrastructurii, ci dezinteresul populației față de mișcare și sportul de masă. În opinia sa, autoritățile trebuie să acționeze în două direcții: stimularea cererii și dezvoltarea inteligentă a infrastructurii sportive.

„Primul lucru pe care trebuie să-l realizăm este să generăm această cerere pe piaţă pentru sport. Al doilea lucru este să putem construi infrastructură, ca, după aceea, să avem, nu spun voluntari, dar oameni care o fac nu neapărat pentru bani, că nu ai cum acest sistem să îl construieşti doar bazându-te numai pe salarii şi pe bani”, a explicat el.

Vicepremierul a adăugat că „mai avem până conştientizăm cât de important este sportul” și că statul ar trebui să investească inteligent, în funcție de particularitățile fiecărei regiuni.

„Fiecare regiune trebuie să se gândească, să-şi aleagă ramura sportivă unde se focusează şi încearcă să ofere condiţii de excelenţă. Nu avem cum să avem şi la fotbal şi la judo şi la hochei şi la înot şi peste tot, în fiecare judeţ, pentru fiecare. Este o chestiune dureroasă”, a spus Barna.

El a recunoscut că, de multe ori, banii publici au fost cheltuiți ineficient, pentru proiecte fără utilitate reală.

„Eu recunosc că atitudinea şi, cum să zic, filosofia mea sunt afectate de experienţa mea personală de mai bine de 20 de ani. Am văzut multă infrastructură construită degeaba, doar de dragul de a construi”, a declarat vicepremierul.

Totodată, Tánczos Barna a atras atenția asupra schimbărilor din mentalitatea copiilor și a părinților de azi, comparativ cu generațiile trecute.

„Acum 30 de ani, la nivelul copiilor, pedeapsa era să te ţină în casă, acum pedeapsa e dacă te scot părinţii din cameră şi te trimit la mişcare afară. S-a schimbat practic totul şi în mintea copiilor şi în mintea noastră. (…) Gândiţi-vă la copiii dumneavoastră, câţi colegi de clasă au cu scutire la sport. Dacă vine la educaţie fizică cu certificatul de la medic, atunci aşează-te la şah, dacă nu poţi să alergi”, a subliniat el.

Vicepremierul consideră că schimbarea mentalității colective este esențială dacă România își dorește o societate mai sănătoasă, mai activă și cu o speranță de viață comparabilă cu cea a statelor europene dezvoltate.