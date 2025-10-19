Radu Georgescu a comentat, pe pagina sa de Facebook, că, dacă în Statele Unite un politician ar propune majorarea taxelor, reacția publicului ar fi extrem de violentă, aproape de un conflict civil.

El observa, privind la România, că politicienii de la televizor laudă cota redusă de impozit pe venit de 10%, fără a menționa însă că românii plătesc, pe lângă aceasta, și contribuții semnificative la pensie și sănătate, ceea ce ridică impozitarea totală la aproximativ 42% din salariul brut, una dintre cele mai mari cote din lume.

”Dacă în US ar veni vreun politician și ar spune că vrea să crească taxele, probabil într-o oră ar izbucni un război civil. Văd la TV politicieni care spun că România are cotă mică de impozit pe venit de 10%, dar aceștia nu menționează că românii, pe lângă acest impozit, mai plătesc: CAS (contribuție la pensie): 25%

CASS (contribuție la sănătate): 10% Asta înseamnă că statul ia 42% din salariul brut, una dintre cele mai mari cote de impozitare de pe planetă”, arată Radu Georgescu.

Georgescu compara cu situația americană, unde un salariu anual de 100.000 $ este considerat foarte bun, dar taxele totale reprezintă doar 37%. El explica că americanii contribuie la pensii cu 12,4% (jumătate plătită de angajator, jumătate de angajat) și la sănătate cu 2,9% (tot împărțit între angajat și firmă), în timp ce în România aceste contribuții sunt mai mari și suportate integral de angajat.

Mai mult, americanii își calculează anual impozitul pe venit, având posibilitatea de a deduce diverse cheltuieli, de la asigurări medicale și rate la bănci, până la renovări sau cheltuieli medicale, ceea ce reduce suma impozabilă. În România, astfel de deduceri nu există.

”Prin comparație: un american cu salariul brut anual de 100.000 $ plătește taxe de 37%, în timp ce salariul mediu brut în US este de 65.000 $. Ce taxe plătesc americanii și cum funcționează sistemul fiscal în US? 1. CAS

Americanii plătesc 12,4% din brut (jumătate plătește firma, jumătate angajatul).

În România, CAS este 25% și plătită doar de angajat.

Ups. 2. CASS

Americanii plătesc 2,9% din brut (jumătate plătește firma, jumătate angajatul).

În România, CASS este 10% și plătită doar de angajat.

Încă un Ups. 3. Impozit pe venit

Impozitul pe venit este calculat de fiecare american o dată pe an, până pe 15 aprilie. Fiecare american știe fiscalitate și cum se calculează taxele. Din venit anual se scad cheltuieli deductibile: asigurări medicale, cheltuieli la dentist, rate la bancă, renovări la casă, rată mașină etc. În România, nu poți deduce nicio cheltuială din venitul salarial.

Încă un Ups”, continuă acesta.

Concluzia lui Georgescu era că românii, în general, nu cunosc exact ce taxe plătesc și cum se calculează acestea. În 2025, în Statele Unite taxele salariale au fost reduse, în timp ce în România se înregistrează majorări repetate de taxe, reflectând o diferență majoră între percepția și realitatea fiscală din cele două țări.