Performanță de excepție pentru tenisul de masă românesc! Atât echipa feminină, cât și cea masculină a României s-au calificat, sâmbătă, în finalele Campionatului European de seniori, competiție desfășurată la Zadar, în Croația.

Este pentru prima dată în istoria participărilor României când ambele selecționate ajung în același an în ultimul act al competiției continentale.

Echipa masculină, cap de serie numărul 6, a produs una dintre cele mai mari surprize ale turneului, reușind o calificare istorică în finală. Tricolorii au trecut în semifinale de puternica formație a Sloveniei, scor 3-0, după o demonstrație de forță și concentrare.

Rezultatele au fost următoarele:

Iulian Chiriţa – Darko Jorgic 3-2 (9-11, 11-8, 8-11, 11-6, 12-10)

Eduard Ionescu – Deni Kozul 3-0 (16-14, 11-6, 11-4)

Ovidiu Ionescu – Bojan Tokic 3-0 (11-7, 12-10, 11-4)

Astfel, România a atins pentru prima oară finala unui Campionat European masculin pe echipe, după șase semifinale disputate de-a lungul istoriei — în 1958, 1964, 1966, 2005, 2007 și 2009.

Duminică, în meciul pentru titlul continental, România va înfrunta Franța, de la ora 18:00, într-o confruntare cu miză uriașă.

“MOMENT ISTORIC! Echipa masculină a României s-a calificat în premieră în finala unui Campionat European destinat echipelor, iar performanţa a fost reuşită la ediţia din 2025, în Zadar, Croaţia! România se mândreşte cu echipa care a atins o bornă remarcabilă pentru tenisul de masă autohton. Sâmbătă, tricolorii şi-au câștigat dreptul de a visa la titlul continental, odată cu prima calificare din istorie în finala unei ediții de Campionat European”, a transmis Federația Română de Tenis de Masă pe pagina oficială de Facebook.

Nici echipa feminină nu s-a lăsat mai prejos. Vicecampioanele europene en titre au dominat clar semifinala cu Olanda, încheiată cu un sec 3-0, și s-au calificat pentru a opta oară consecutiv în finala Campionatului European.

Rezultatele întâlnirii:

Bernadette Szocs – Jie Li 3-2 (14-12, 3-11, 12-10, 8-11, 11-1)

Elizabeta Samara – Britt Eerland 3-1 (11-13, 11-4, 11-8, 11-9)

Andreea Dragoman – Shuohan Men 3-0 (11-8, 11-5, 11-5)

Duminică, de la ora 14:00, tricolorele vor încerca să recucerească titlul european în fața Germaniei, campioana în exercițiu și principala rivală a României din ultimii ani.

Echipa feminină a României, aflată pe prima poziție în clasamentul european din luna iunie, a confirmat încă o dată că rămâne o forță redutabilă la nivel continental.