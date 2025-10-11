Sâmbătă, CS Dinamo a organizat un eveniment special pentru copii, combinând sportul cu distracția și jocurile interactive, oferindu-le participanților o experiență de neuitat. Printre invitații de seamă s-a numărat Nadia Comăneci, fosta mare gimnastă, care a participat la activități de tenis și volei alături de ministrul Cătălin Predoiu. Cei doi au impresionat publicul prin îndemânarea și agilitatea lor pe teren, reușind să transforme activitățile într-un spectacol plin de energie și voie bună.

Evenimentul „Fii și tu campion!” le-a oferit copiilor ocazia să participe la demonstrații și ateliere interactive, explorând o varietate de discipline sportive, de la gimnastică și fotbal până la înot și arte marțiale.

Pe lângă momentele de distracție, invitații le-au transmis celor mici mesaje despre perseverență, disciplină și pasiunea pentru sport. Printre invitați s-a aflat și fostul internațional Ionuț Lupescu, recunoscut în lumea fotbalului.

Evenimentul a adus față în față și alte nume marcante din sport, precum campionul David Popovici, care împreună cu Nadia Comăneci a schimbat impresii și s-a fotografiat cu micii participanți, oferindu-le o experiență de neuitat.

La plecarea de la eveniment, Nadia Comăneci a fost întâmpinată de Larisa Iordache, care a venit însoțită de fetița ei.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că a vizitat mai multe secții ale Clubului Sportiv Dinamo București pentru a încuraja copiii și tinerii să practice sportul. El le-a mulțumit campionilor Nadia Comăneci, David Popovici, Mihaela Cambei, Mihai Covaliu și Ionuț Lupescu pentru sprijinul acordat noilor generații de sportivi, precum și antrenorilor și preparatorilor fizici care se ocupă zilnic de tineri.

Predoiu a subliniat că scopul este de a aduce cât mai mulți copii pe terenurile de sport și a precizat că, în ciuda dificultăților din acest an, MAI a continuat investițiile la Dinamo și va asigura și în anul următor condiții bune pentru pregătirea sportivilor dinamoviști.