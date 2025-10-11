Din cuprinsul articolului Nadia Comaneci, alături de sportivii de la CS Dinamo

CS Dinamo organizează astăzi, la complexul sportiv, un eveniment dedicat copiilor pasionați de sport, care vor avea ocazia să descopere diverse activități fizice și sportive. Cei mici vor putea participa la demonstrații și jocuri interactive, menite să le ofere o primă experiență în diferite discipline, atât de masă, cât și de performanță.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Primăria Sectorului 2 și îi are ca invitați speciali pe Nadia Comăneci, celebra gimnastă recunoscută la nivel mondial, și pe Ionuț Lupescu, fost internațional de fotbal, oferind astfel copiilor oportunitatea de a interacționa cu adevărate legende ale sportului românesc.

Accesul în complexul sportiv din Ștefan cel Mare va fi permis începând cu ora 11:00.

Oficialii CS Dinamo au anunțat pe pagina oficială de Facebook că, sâmbătă, 11 octombrie, clubul își va deschide porțile pentru toți copiii care doresc să experimenteze sportul și să descopere ce înseamnă performanța. Evenimentul va include ateliere interactive, demonstrații și informații despre diferite discipline sportive, avându-i ca ambasadori pe Nadia Comăneci și Ionuț Lupescu, în cadrul unui proiect organizat în parteneriat cu Primăria Sectorului 2.

Nadia a jucat volei, a discutat cu micile gimnaste și a dat autografe. Campioana noastră s-a întâlnit și cu David Popovici. Cei doi au discutat și au făcut câteva poze.