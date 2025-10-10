Sabrina Voinea va prelua conducerea echipei naționale a României la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică din 2025, programate să aibă loc între 19 și 25 octombrie, la Jakarta, în Indonezia.

Echipa României la competiția din Jakarta va fi alcătuită din Sabrina Maneca-Voinea, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu și Ella Oprea Crețu.

Nadia Comăneci a asistat la antrenamentele Sabrinei Voinea, exprimând convingerea că tânăra gimnastă are șanse să se claseze pe podium la Mondiale, în special la sol și bârnă. Întâlnirea a avut loc la Sala „Nicolae Vieru”, parte a Complexului „Lia Manoliu”.

Nadia Comăneci a spus că se bucură să fie în țară pentru anumite proiecte și că nu putea să rateze ocazia de a o vedea pe Voinea la antrenamente înainte de plecarea la Mondiale.

Ea a apreciat nivelul foarte ridicat de pregătire al gimnastei, considerând că are șanse serioase să obțină medalii la sol și bârnă. Comăneci a menționat că Voinea se bucură de fiecare vizită și că este în mâini bune, conștientă de importanța pregătirii tehnice și mentale.

Gimnasta este sigură pe ea, iar ajustarea la aparatură — saltele și iluminat — poate influența performanța, dar este un avantaj că va pleca cu o săptămână înainte. De asemenea, Comăneci a subliniat diferența de experiență dintre sportive, menționând că acestea sunt mai tinere.

“Mă bucur că sunt aici în ţară pentru anumite proiecte. Nu puteam să nu trec să o văd la pregătire, înainte de plecarea la Mondiale. Mi se pare foarte pregătită, 99,99999%. Trebuie să ia medalie la sol şi bârnă, cred că la ambele are şanse. E pregătită, e gata. Cred că se bucură de fiecare dată când vin să o văd. E în mâini bune, ştie ce înseamnă pregătirea tehnică şi cea mentală. Ştie că e gata de concurs. Este sigură pe ea, depinde cum se acomodează cu aparatura. Saltelele şi luminile sunt diferite. E bine că pleacă cu o săptămână înainte. Ele sunt mai tinerele”, a spus Nadia Comăneci.

În urma acestei întâlniri, mama Sabrinei Voinea a publicat pe Facebook o imagine alături de care a scris:

”Alaturi de oameni minunati.”

Ana Bărbosu, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, nu va participa la competiție, alegând să își prioritizeze studiile universitare în Statele Unite, după ce a obținut o bursă.

Echipa va fi însoțită în deplasarea din Asia și de antrenorii Camelia Voinea, Corina Moroșan și Florin Cotuțiu. Delegația va include, de asemenea, două arbitre, Liliana Cosma și Daniela Trandafir, precum și doi kinetoterapeuți, Foti Tonă și Răzvan Spirescu.

Conducerea delegației va fi asigurată de Ioan Silviu Suciu, fost gimnast și în prezent președinte al Federației Române de Gimnastică.

Ultima dată când România a urcat pe podium la gimnastică a fost în 2015, când Larisa Iordache a câștigat bronzul la individual compus, la competiția feminină de la Glasgow.

În întrecerea masculină de la Glasgow, Marian Drăgulescu a obținut medalia de argint la sărituri, în timp ce la aceeași competiție au mai concurat Cristian Bățagă, la individual compus, și Laura Jurcă, la aceeași probă feminină.