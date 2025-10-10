Vineri, 10 octombrie 2025, a fost dat startul lucrărilor la Clinica de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, un proiect realizat prin inițiativa „Spitale Publice din Bani Privați” a Fundației Metropolis.

La eveniment a participat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a explicat motivele pentru care se opune interzicerii cumulului pensie-salariu în sistemul medical.

Oficialul a subliniat că domeniul sănătății nu poate fi tratat la fel ca administrația publică, deoarece are particularități specifice. El a arătat că sistemul medical funcționează după reguli diferite și implică activități care nu pot fi comparate cu cele din administrație, unde angajații lucrează în principal cu documente și proceduri standardizate.

Alexandru Rogobete a subliniat că, în spitale, există cadre medicale și universitare care, prin experiența lor, contribuie la formarea noilor generații de medici, motiv pentru care este nevoie ca aceștia să poată rămâne activi și după împlinirea vârstei de pensionare.

Ministrul a adăugat că sistemul sanitar se confruntă cu o lipsă acută de personal, atât medical, cât și auxiliar, iar aceste posturi nu pot fi ocupate peste noapte. El a precizat că formarea unui medic sau a unei asistente durează ani buni și presupune acumularea unei experiențe solide, astfel încât înlocuirea simultană a mii de angajați ar afecta grav calitatea actului medical.

„În primul rând, sunt împotriva acestei abordări pentru sistemul de sănătate și am spus de fiecare dată, și o spun în continuare: sistemul de sănătate are anumite particularități care nu se regăsesc în administrație și nu poate fi amestecat, și nu poate fi confundat modul de funcționare al sistemului de sănătate, din punct de vedere administrativ, cu administrația publică în general. Pentru că există cu totul alte particularități. Aici discutăm despre cadre medicale care au dreptul lucreze până la o anumită vârstă, conform legislației, despre cadre medicale și cadre universitare care predau ștafeta și meseria, până la urmă, unui medic mai tânăr și de care este nevoie în unitatea sanitară. Dar discutăm cu responsabilitate și de o lipsă a personalului auxiliar, a personalului mediu, medical sau nemedical, care nu poate fi înlocuit peste noapte. În medicină, pentru a forma o persoană, pentru a forma un medic sau o asistentă, ca să poată lucra la patul pacientului în condiții optime are nevoie de o perioadă de timp destul de lungă. Nu pot peste noapte să înlocuiesc 10 mii sau 20 de mii de persoane în sistemul de sănătate, pentru că nu este același lucru, nu e ca-n administrație, unde lucrează la calculator sau unde lucrează cu documente care sunt, cumva, general valabile în domeniu. În sănătate nu este așa”, a explicat ministrul Sănătății pentru stiripesurse.ro.

Referindu-se la investițiile realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Rogobete a declarat că, în prezent, sunt deschise 20 de șantiere pentru spitale noi, dintre care opt au un stadiu de execuție de peste 50%.

Patru dintre acestea vor fi finalizate și date în folosință până la finalul anului, iar restul de nouă proiecte – aflate sub pragul de 50% – au fost transferate pentru finanțare în cadrul Programului Național Sănătate.

Potrivit ministrului, lucrările se desfășoară într-un ritm accelerat, iar până la finalul anului 2026 – începutul lui 2027 – România va avea 20 de spitale nou-construite, o premieră după Revoluție.

În ceea ce privește proiectele realizate din fonduri private, Rogobete a apreciat implicarea societății civile și a mediului filantropic în dezvoltarea sistemului sanitar. El a susținut că este firesc ca fundațiile, companiile sau băncile să se alăture statului în modernizarea infrastructurii medicale, atâta vreme cât aceste parteneriate sunt corecte și transparente.