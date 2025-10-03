Guvernul analizează măsuri care să stimuleze prezența oamenilor în piața muncii, subliniind că o economie sustenabilă necesită mai mulți angajați activi. Premierul Ilie Bolojan a explicat că vârsta de pensionare anticipată este un punct critic.

„Un element important este să ne repunem economia pe baze solide. Asta înseamnă să avem mai mulţi oameni în economia reală şi, prin măsurile pe care le luăm, să încurajăm să avem mai mulţi angajaţi. Şi asta nu putem să o facem decât prin câteva măsuri. Am spus: creşterea vârstei de pensionare anticipată. E insuportabil economic şi nici de acceptat social să ai oameni care se pensionează la 48-50 de ani cu pensii cât salariile, dar să nu ai oameni care să lucreze în economia reală. Şi faptul că doar puţin peste jumătate din cei care depăşesc această vârstă până la 65 de ani sunt activi în economie arată că avem o problemă cronică pe care trebuie să o corectăm”, a declarat Bolojan.

Premierul a adăugat că reducerea perioadei de șomaj este necesară pentru a sprijini sectorul privat, care se confruntă cu deficit de forță de muncă în marile orașe ale țării. O altă problemă semnalată de șeful Guvernului este descurajarea concediilor medicale acordate nejustificat.

„Într-un an, costul concediilor medicale este de aproximativ şase miliarde de lei, deci peste un miliard de euro, în condiţiile în care acum 10 ani era la jumătate din valoare. Înseamnă că avem nişte probleme şi trebuie să descurajăm această practică – nu mă refer aici la cei care într-adevăr au un temei justificat, o boală serioasă, ci mă refer la punţile care sunt între Crăciun şi Anul Nou sau la elemente pe care le vede orice om care se uită într-o anumită statistică şi pe care le achită angajatorul sau statul”, a afirmat Bolojan.

Șeful Guvernului a subliniat, de asemenea, că resursele sociale trebuie să fie direcționate strict către persoanele cu venituri mici, iar orice suprapunere sau acordare nejustificată trebuie eliminată.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul lucrează la implementarea interdicției de cumul a pensiei cu salariul în sectorul public, urmând să fie identificată formula constituțională necesară.

„Interdicţia cumulului pensiei cu salariul este un element important pe care cred că trebuie să îl punem în practică. Şi suntem pe cale să găsim formula constituţională pentru a pune acest proiect în aplicare”, a declarat Bolojan.

Datele recente arată că aproximativ 10.000 de persoane din sectorul public beneficiază de cumulul pensiei cu salariul, inclusiv în Secretariatul General al Guvernului. O parte semnificativă sunt foști militari, care beneficiază de pensionare anticipată. În cadrul SGG, 12 persoane cumulează pensia cu salariul, printre care angajați ai SRI și MApN.

Documentul elaborat de Ministerul Muncii prevede suspendarea dreptului la pensie pentru cei care aleg să continue să lucreze în sectorul public după îndeplinirea condițiilor de pensionare, până la vârsta de 70 de ani. Măsura include oprirea detașărilor și a transferurilor între instituții.

În discuțiile preliminare, excepții vor fi aplicate pentru medici și profesori, în timp ce polițiștii și militarii vor fi supuși regulii. Scopul proiectului este limitarea cheltuielilor bugetare permanente, contribuind la sustenabilitatea finanțelor publice.

Nota de fundamentare a proiectului subliniază că măsurile se vor aplica până la 31 decembrie 2026.