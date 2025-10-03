Premierul Ilie Bolojan a respins categoric orice speculație legată de o eventuală majorare a TVA sau a altor taxe în 2026, subliniind că Guvernul își concentrează eforturile pe colectarea eficientă a impozitelor deja existente și pe reducerea cheltuielilor publice. În cadrul unei conferințe de presă vineri, premierul a fost întrebat dacă pentru anul viitor se ia în calcul creșterea TVA sau a impozitului pe venit și a răspuns: „Nu există astfel de calcule și niciun fel de intenție pe tema asta”.

Bolojan a explicat că autoritățile trebuie să se concentreze pe administrarea eficientă a resurselor existente: încasarea impozitelor deja stabilite, limitarea cheltuielilor și intervenția strict „acolo unde este absolut necesar”. Această abordare, spune premierul, va permite atât reducerea costurilor fixe, cât și alocarea suplimentară a fondurilor pentru investiții.

„Avem încă spații mari pentru a reduce cheltuielile și toți banii care vor fi reduși de la cheltuieli sau înseamnă mai puțin bani pentru dobânzi sau înseamnă niște bani în plus la investiții. Acestea sunt elementele de bază, dar nu avem în calcul deloc formule care să însemne creșteri de impozite anul viitor”, a subliniat Bolojan, accentuând că politica fiscală a Guvernului va rămâne stabilă și predictibilă.

Premierul a mai spus că, în contextul unei coaliții guvernamentale formate din patru partide, luarea deciziilor nu este întotdeauna simplă, dar că se fac eforturi pentru a accelera implementarea măsurilor sociale. În acest sens, Pachetul 3 de măsuri va include cumulul pensie-salariu, iar Bolojan speră că acesta va fi adoptat în următoarele două săptămâni.

„Când ești într-o coaliție de patru partide deciziile nu se iau ușor. Da eu cred că în condițiile date puteam face mai mult dacă eram mai coerenți, dacă eram mai solidari. Cred că poate fi făcut cât mai repede un pachet 3 și în această lună să-l putem adopta. Cu cât aceste decizii se adoptă mai repede cu atât evităm ca cheltuielile care vin din urmă, dacă nu sunt reduse, practic câștigurile pe care le încasăm suplimentar sunt consumate de aceste cheltuieli fixe. Cumulul pensie salariu și pensionarea anticipată sunt cuprinse în Pachetul 3. Sper ca în două, trei săptămâni să fie adoptat”, a declarat Ilie Bolojan.

Astfel, premierul transmite un mesaj de stabilitate fiscală și responsabilitate bugetară, insistând că prioritățile Guvernului sunt administrarea corectă a resurselor și adoptarea măsurilor sociale într-un mod care să maximizeze beneficiile pentru cetățeni, fără a recurge la majorarea taxelor.