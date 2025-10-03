Evoluția solidă a Simtel are la bază ADN-ul antreprenorial al companiei și o strategie pragmatică, construită pe dezvoltarea și livrarea de soluții care răspund la nevoile reale ale pieței și în care fiecare proiect a fost abordat ca o șansă de a câștiga încrederea partenerilor. În centrul acestei povești de succes stau viziunea, perseverența și adaptabilitatea. Dar mai ales credința că tehnologia și inovația pot construi o lume mai sustenabilă.

Povestea Simtel a început simplu și natural, în anul 2000, când Iulian Nedea, Sergiu Bazarciuc și Radu Vilău – trei tineri absolvenți ai Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica București – au decis să pună în practică pasiunea comună pentru electronică, telecomunicații și sisteme inteligente.

„Eram trei colegi și prieteni, absolvenți ai Politehnicii bucureștene, care – într-o perioadă în care oportunitățile profesionale din România erau limitate sau se regăseau, în principal, în multinaționale – am simțit că putem face lucrurile diferit și, mai ales, mai bine, pe cont propriu. Ne-am dorit libertatea de a alege proiectele în care credem, de a lua decizii rapide, de a experimenta, de a greși și de a învăța. Am vrut să construim o echipă bazată pe încredere, competență și spirit antreprenorial, nu doar să fim o rotiță într-un mecanism impus din exterior. Astăzi, privind în urmă la parcursul Simtel, știm că am luat decizia corectă”, rememorează momentul începuturilor Iulian Nedea.

Cei trei au pornit la drum cu un service GSM. Pare banal în ziua de azi, dar, pe vremurile acelea, nu a fost nici simplu și nici ușor.

Prima problemă de care s-au lovit a fost cea a fondurilor necesare demarării afacerii. „Investiția inițială în Simtel a fost de 2.500 de euro, sumă primită de la o persoană care a avut încredere în viziunea noastră și în potențialul proiectului. La acel moment, nu aveam acces la fonduri, granturi sau investitori instituționali. Totul a început de la relații de încredere, pasiune pentru tehnologie și foarte multă muncă”, povestește Sergiu Bazarciuc. Care susține că, azi, probabil nu ai mai putea porni același tip de afacere cu o sumă similară. Ar fi nevoie de cel puțin 10 ori pe atât sau mai mult, pentru că piața s-a maturizat, concurența este mare, iar clienții sunt mult mai sofisticați.

„Totuși, cred în continuare că se pot începe business-uri viabile și cu sume mici, dacă ideea este bună și echipa are capacitatea de a o implementa. În același timp, trebuie spus onest că un business serios în România începe să devină profitabil abia după ce atinge un nivel de venituri de câteva sute de mii de euro. Este un prag important care necesită răbdare, consistență și o strategie clară de dezvoltare. Noi am trecut prin toate aceste etape, pas cu pas, construind sănătos și sustenabil”, conchide Sergiu.

Parcursul nu a fost facil. Mai ales că Simtel a evoluat rapid de la un service GSM la postura de jucător relevant pe piața telecom locală.

„Trecerea a fost una firească, dar nu ușoară. Service-ul din centrul Bucureștiului a fost primul nostru contact real cu lumea antreprenoriatului aplicat, a fost o adevărată școală de business. Însă, pe măsură ce am acumulat experiență, am început să ne orientăm către proiecte mai ample, în care puteam valorifica competențele noastre tehnice la un alt nivel”, explică Iulian Nedea.

Și astfel a venit pasul firesc către zona de infrastructură telecom, în care cererea era în creștere. Iar modul în care Simtel a abordat noile oportunități a devenit un element definitoriu al companiei: fiecare proiect a fost tratat ca o șansă de a construi încredere pe termen lung.

„Cheia acestei tranziții a fost calitatea execuției. Am preferat să livrăm mai puțin, dar impecabil, decât să ne extindem rapid fără control. Așa am început să atragem atenția unor jucători mari din telecom care căutau parteneri viabili, bine organizați, capabili să respecte termene și standarde tehnice ridicate”, precizează Iulian.

Și au reușit – spiritul de echipă și profesionalismul celor trei cofondatori au făcut din Simtel un partener de referință pentru proiecte complexe la nivel național în domeniul telecom.

Rezultat obținut cu un efort susținut. „În primii ani, totul era nou: nu aveam procese, nu aveam acces la resurse și nici prea multe exemple locale din care să învățăm. A fost o perioadă în care construiam în același timp și compania, și modul nostru de a funcționa ca echipă, ca parteneri și antreprenori. Lipsa unei structuri interne clare ne-a forțat să luăm multe decizii pe teren, în timp real. Nu aveam manuale, dar aveam instinct și învățam rapid. Am făcut greșeli, dar am învățat din ele. Fiecare dificultate ne-a arătat ce lipsește și ne-a obligat să ne adaptăm”, subliniază Radu Vilău.

În opinia sa, ceea ce i-a ajutat cu adevărat să depășească acei ani a fost spiritul de echipă și capacitatea fiecăruia dintre ei de a-și asuma responsabilitatea pentru un întreg, nu doar pentru un rol restrâns. „Nu ne-am ascuns după funcții. Ne-a interesat ce iese la final, nu cine semnează. A fost o perioadă intensă, dar formativă. Ne-a învățat să fim lucizi, practici și ancorați în realitate, calități fără de care nu poți construi nimic durabil”, spune Radu.

A urmat apoi o altă decizie majoră în evoluția Simtel – extinderea către zona de automatizări industriale și cea a energiei regenerabile. Dar care a fost facilitată de background-ul tehnic solid și de experiența acumulată în zona telecom, care i-a obișnuit să lucreze riguros, să implementeze proiecte complexe și să livreze soluții funcționale în teren.

„Ideea diversificării nu a fost rezultatul unei schimbări bruște de direcție, ci mai degrabă o concluzie firească, venită din ceea ce vedeam în piață și din modul în care ne evoluau proiectele”, explică Iulian Nedea.

Potrivit acestuia, primele semnale ale necesității extinderii au apărut în 2014-2015, când au observat o nevoie reală în zona de automatizări industriale, în special în segmentul comercial și logistic. Numeroase companii aveau infrastructură fizică solidă, dar nu dețineau sisteme eficiente de control, măsurare și optimizare a consumului sau a proceselor interne.

Pasul către zona energiei regenerabile a venit aproape în paralel și a fost facilitat de experiența acumulată încă din primii ani de activitate. „Din 2010-2011 am început să urmărim activ piața fotovoltaică, iar din 2012 am accelerat. Ne-am dat seama că avem toate ingredientele să reușim: know-how tehnic, capacitate de execuție, o echipă disciplinată și o rețea bună de parteneri. Am înțeles devreme că energia regenerabilă nu este o tendință, ci o schimbare de paradigmă”, spune Iulian.

Simtel a făcut astfel un nou salt, de la o companie de execuție tehnică într-un domeniu bine cunoscut, către un model mult mai amplu, de integrator de soluții inteligente, sustenabile și scalabile.

Tranziția a presupus, în primul rând, investiții consistente în oameni și know-how. A necesitat formarea și atragerea de specialiști din domenii conexe, adoptarea unor noi standarde de proiectare, reglementări specifice și tehnologii emergente.

„Ne-am reorganizat intern, am creat structuri dedicate pentru fiecare direcție nouă și am început să gândim în termenii unui grup, nu ai unei singure companii”, explică Iulian Nedea.

Schimbarea a impactat și modelul de dezvoltare al companiei. Dacă în trecut acesta era axat pe livrarea punctuală, în prezent sunt luate în calcul cicluri lungi de viață ale proiectelor și impactul lor economic și ecologic. „Practic, am mutat focusul de la «proiect» la «ecosistem». Iar asta a influențat inclusiv modul în care ne raportăm la clienți, parteneri sau investitori. Nu în ultimul rând, extinderea a presupus o altă relație față de risc. A trebuit să acceptăm că unele proiecte vor aduce rezultate în 3-5 ani, nu în 3-5 luni. Că vom investi în produse proprii, în cercetare, în dezvoltare de active. Dar am făcut aceste alegeri conștient, pentru că am vrut să construim pe termen lung, cu fundație solidă, nu doar pe oportunități de moment”, afirmă cofondatorul Simtel.

Extinderea a poziționat Simtel nu doar ca un „executant” de top, ci ca actor relevant în tranziția energetică a României. Un rezultat obținut după un drum cu suișuri și coborâșuri, cu perioade de accelerare intensă, dar și cu momente în care lucrurile păreau că stagnează sau că se complică neașteptat.

„A presupus adaptare constantă, decizii luate sub presiune și capacitatea de a construi în timp real, fără un model clar în față. Fiecare etapă a venit cu provocările ei, care au necesitat și asumarea unor riscuri controlate, dar și răbdare. Nimic nu s-a întâmplat peste noapte. Ce a făcut ca această evoluție să funcționeze a fost faptul că nu ne-am grăbit artificial. Am crescut pe baza a ceea ce livram, nu pe baza a ceea ce promiteam. Ne-am lăsat ghidați de realitatea din teren, nu de ambiții abstracte sau modele copiate”, afirmă Sergiu Bazarciuc.

O evoluție care a consolidat valorile Simtel: multă muncă, consistență și claritate, învățare continuă, idei bune și execuție riguroasă, oameni potriviți și o direcție clară. „Evoluția noastră nu a fost lină și a presupus decizii grele. Dar tocmai acest parcurs anevoios ne-a format ca organizație și ne-a pregătit pentru proiectele mari de azi”, precizează Sergiu.

Transformarea Simtel într-un grup a fost, din nou, o evoluție firească, determinată de realitățile din teren și de dorința fondatorilor de a construi sustenabil. Momentul în care s-a conturat clar direcția a fost în jurul anului 2020. „Am realizat că activitatea noastră devenise mult prea diversificată și complexă pentru a mai putea fi gestionată eficient dintr-o singură structură. Totul a pornit din nevoia de specializare. Pe măsură ce am crescut în zona de energie verde, telecom, digitalizare și infrastructură pentru mobilitate electrică, am înțeles că nu putem trata toate aceste direcții dintr-un singur centru de comandă. Aveam nevoie de entități dedicate, cu echipe și procese adaptate fiecărui domeniu. Astfel a apărut ideea de a crea un ecosistem coerent de companii, fiecare cu obiective și responsabilități proprii, dar conectate printr-o viziune comună”, spune Iulian Nedea.

În prezent, grupul Simtel funcționează ca un ecosistem viu, bine structurat, care poate inova, livra și opera în același timp, în mai multe direcții și pe mai multe piețe. În centrul acestuia se află Simtel Team, compania listată la bursă, care coordonează activitatea și definește direcția strategică.

„În jurul ei, am construit companii specializate pe arii clare, care lucrează împreună, nu izolat. Avem entități care se ocupă de construcția și mentenanța parcurilor fotovoltaice, altele care gestionează parcurile pe care le deținem în proprietate, companii care dezvoltă software pentru monitorizare și optimizare energetică, dar și structuri dedicate operării zilnice sau achiziției de proiecte în stadii avansate. Fiecare are un rol clar și acționează ca o piesă dintr-un mecanism mai mare”, precizează Iulian.

După 25 de ani de la înființare, Simtel este un grup cu experiență solidă pe piețele din România și de peste hotare și cu o evoluție constantă. Anul trecut, de exemplu, grupul a reușit să obțină o creștere de cinci ori a dimensiunii medii a proiectelor prin regândirea modelului de business.

„Tranziția către proiecte de mari dimensiuni a necesitat reconfigurarea modului în care operam și, în paralel, adaptarea echipei tehnice la noile cerințe. Acest lucru a presupus o restructurare a portofoliului de proiecte, a proceselor operaționale și a schimbat fundamental dinamica de implementare și facturare”, explică Mihai Tudor, CEO Simtel Team. Pentru a susține acest proces, a fost acordată o atenție deosebită instruirii, adaptării și consolidării echipelor, pentru a fi capabile să abordeze cu succes proiecte complexe și de mare amploare.

Astfel, Simtel și-a consolidat poziția ca furnizor integrat de soluții „la cheie” pentru proiecte fotovoltaice. Grupul acoperă întregul lanț de valoare, de la consultanță, proiectare și furnizare de echipamente, la instalare, operare, service și mentenanță. Serviciile sunt completate cu soluții de forecast și optimizare a veniturilor pentru producătorii și furnizorii de energie regenerabilă, livrate de ANT Energy, companie din cadrul grupului.

Oferta este completată de G Energy Solutions, care activează în zona de furnizare de energie și gaze. „Am început să furnizăm gaze naturale către primii noștri clienți, este o componentă importană a strategiei de dezvoltare pe zona serviciilor de furnizare și reprezintă un element-cheie pentru oferirea de servicii integrate către partenerii noștri”, afirmă Mihai Tudor.

O altă evoluție notabilă este diversificarea portofoliului EPC (Inginerie, Achiziții și Construcții), prin intrarea pe segmentul sistemelor de stocare a energiei, cu primele proiecte de anvergură deja în implementare. „Dacă în urmă cu câțiva ani, stocarea era privită ca o opțiune suplimentară, astăzi este esențială pentru piața energetică globală și regională. În următorii trei-cinci ani, rolul său va ajunge comparabil cu cel al producției de energie regenerabilă – fără soluții de stocare, tranziția energetică nu poate fi realizată”, susține CEO-ul Simtel Team.

În opinia sa, tendința este clară: la nivel mondial, doar în 2024 s-au instalat peste 100 GWh de capacitate de stocare, de câteva ori mai mult decât în urmă cu cinci ani. În același timp, statele europene, inclusiv România, accelerează planurile de eliminare a combustibililor fosili. Țara noastră și-a asumat prin PNIESC instalarea a peste 1 GW de stocare până în 2030, ceea ce va transforma fundamental modul în care este gestionată energia în rețea.

„În paralel, ne-am consolidat poziția de cel mai mare operator de service pentru centrale fotovoltaice din România și de partener strategic al FIMER McLaren Applied pe piața europeană. Iar pe segmentul de producție proprie, continuăm implementarea portofoliului de proiecte, dintre care două vor intra în operare până la finalul anului”, precizează Mihai Tudor.

Pentru a susține cofinanțarea proiectelor strategice, Simtel se concentrează pe valorificarea resurselor interne, combinând capitalul propriu cu instrumente financiare externe. „Această abordare ne permite să menținem o finanțare echilibrată și sustenabilă pentru investițiile majore”, afirmă CEO-ul Simtel Team.

Grupul a desemnat Raiffeisen Bank ca intermediar pentru potențiala lansare a unei emisiuni de obligațiuni corporative, în perspectiva atragerii de resurse suplimentare de pe piața de capital. În paralel, Simtel valorifică granturi nerambursabile pentru a accelera dezvoltarea infrastructurii energetice.

„Pentru parcul fotovoltaic de la Giurgiu, cu o capacitate de 52 MWp și care reprezintă cea mai mare investiție a companiei până în prezent, am obținut finanțare prin PNRR în valoare de 60,6 milioane de lei, sumă care completează atât contribuția proprie, cât și finanțarea bancară. Pentru finalizarea acestui proiect, am contractat două facilități cu Banca Transilvania: un credit de investiții de 16 milioane de euro și un credit punte de aproximativ 60,6 milioane de lei, asigurând astfel resursele necesare pentru implementarea la termen a proiectului”, specifică Mihai Tudor.

Listarea Simtel Team pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB), în 2021, a fost, din perspectiva lui Iulian Nedea, un moment definitoriu în istoria companiei. A generat un dublu beneficiu – pe de o parte a oferit accesul la capital, iar pe de alta la disciplina pe care o impune statutul de companie publică, un câștig extrem de valoros. „Am început să gândim mai structurat, mai orientat pe obiective clare și măsurabile, cu o responsabilitate crescută față de investitori, parteneri și echipă. Transparența, guvernanța și comunicarea constantă cu piața au devenit parte din cultura noastră organizațională”, spune Mihai Tudor, CEO Simtel Team.

Iar rezultatele nu au întârziat să apară: parteneriate noi, încredere sporită din partea clienților mari, dar și acces mai rapid la finanțări pentru proiectele în dezvoltare. În acest context, trecerea pe piața principală a BVB, în 2024, „a venit ca o confirmare că suntem pregătiți pentru un nivel superior de exigență și oportunitate. A creat premisele pentru ca Simtel să devină nu doar un integrator de soluții, ci un jucător regional de referință în domeniul energiei verzi și al infrastructurii sustenabile”, subliniază CEO-ul Simtel Team. Care mai dezvăluie că un proiect strategic pe care grupul și-l propune pentru 2025 este emiterea de obligațiuni verzi. Un instrument care va contribui la diversificarea surselor de finanțare, dar care reprezintă și o declarație de angajament al grupului față de sustenabilitate.

Succesul Simtel de-a lungul celor 25 de ani de activitate este indisolubil legat de oameni. Care au reprezentat, încă de la început, un pilon central în dezvoltarea sa.

„Ce ne-a ajutat să ne formăm și să ne consolidăm echipa a fost o abordare echilibrată, bazată pe autenticitate și responsabilitate. Nu mai poți concura doar prin pachetul financiar, ci prin mediu de lucru, sens, valori și posibilitatea reală de creștere profesională. La Simtel, colegii nu sunt simple «resurse», ci parteneri, iar acest lucru se simte din modul în care lucrăm și luăm decizii”, spune Nadia Drăgoi, director de HR în cadrul Simtel.

Simtel are angajați cu o vechime de peste 20 de ani, oameni care au crescut odată cu compania și care au devenit repere interne prin profesionalismul și loialitatea lor. Echipa numără la acest moment aproximativ 145 de colegi, iar la nivel de grup peste 190. Media de vârstă a echipei este de 40 de ani, cu angajați din toate generațiile, ceea ce asigură un echilibru bun între energie, entuziasm și experiență tehnică. 80% sunt absolvenți cu studii superioare, dintre care cei mai mulți au studii tehnice.

„Pentru a face față deficitului de personal calificat, în special în zona tehnică, colaborăm cu universități, susținem programe de internship și investim în formarea internă. Nu așteptăm ca piața să ne livreze specialiști gata formați – îi formăm noi, din interior, alături de echipele deja consolidate”, mai spune directorul de HR.

Politicile de dezvoltare a resursei umane vizează în mod constant specializarea, mobilitatea internă și leadership-ul autentic. Pentru că, așa cum subliniază Nadia, dezvoltarea Simtel este, de fapt, rezultatul unui efort colectiv al unor oameni ambițioși, bine aleși și susținuți să crească.

Dezvoltarea Simtel din ultimii ani nu s-a rezumat însă doar la România. Compania a deschis două filiale externe, o evoluție naturală a businessului și a nevoii de a răspunde coerent cererii din afara țării.

„Am constatat, în mod repetat, că partenerii noștri din România – în special clienții internaționali cu operațiuni regionale – își doresc să continue colaborarea cu noi și pe piețele externe unde sunt activi. Pentru a putea susține această continuitate în mod eficient și la standardul Simtel, a fost nevoie să ne extindem”, explică Ana Nedea, director de strategie și dezvoltare de business în cadrul Simtel.

Prima filială a fost Simtel Moldova, unde compania a implementat proiecte în zona energiei regenerabile, într-un context care semăna mult cu cel din România de acum câțiva ani – nevoie reală, infrastructură în dezvoltare și deschidere către soluții smart și sustenabile.

Anul acesta a urmat deschiderea celei de-a doua filiale, în Germania, liderul european în dezvoltarea de proiecte de energie regenerabilă, automatizări și eficiență energetică, domenii în care Simtel deține expertiză consolidată. „Este o piață matură, în care know-how-ul nostru și viteza de execuție au fost apreciate. Prezența în Germania ne permite să derulăm proiecte de infrastructură energetică și telecom direct, fără intermediari, și să dezvoltăm relații locale pe termen lung”, spune directorul de strategie.

Extinderea activității Simtel a fost facilitată de experiența acumulată în proiecte internaționale, nu doar prin înțelegerea specificului fiecărei piețe, ci și prin standardizarea internă a modului de lucru. Rigurozitatea, adaptabilitatea la realitățile locale, respectarea termenelor de livrare, anticiparea și gestionarea riscurilor într-un mod previzibil au devenit astfel atuuri esențiale ale Simtel.

„Dar poate cel mai important beneficiu este încrederea. Faptul că am reușit să livrăm internațional, pentru clienți exigenți și în condiții variate ne-a validat capacitatea tehnică și organizatorică. Astăzi, când discutăm despre extindere, proiecte mari sau parteneriate strategice, experiența anterioară ne oferă legitimitate și confort, atât în fața clienților, cât și în fața echipei”, subliniază Ana Nedea.

Parteneriatele strategice dezvoltate au un rol important în susținerea dezvoltării Simtel. Compania a construit relații solide cu parteneri precum Prime Batteries, EY, Pavăl Holding și cu furnizori mondiali de tehnologie, dezvoltatori de proiecte și integratori de sistem, Fimer, Mc Laren, ABB, Huawei, Sungrow, Growatt, Schneider Electric sau Victron Energy.

De asemenea, grupul colaborează cu UniCredit, BRD, BT, dar și cu platforme europene de investiții pentru dezvoltarea de proiecte la scară mare.

„Numărul parteneriatelor a crescut constant, dar nu urmărim volumul, ci relevanța. Ne concentrăm pe parteneri care împărtășesc valorile noastre – calitate, profesionalism, seriozitate și orientare spre soluții sustenabile. Strategia Simtel este să își consolideze poziția de integrator independent, dar bine conectat. Vrem să fim punctul de convergență între clienți, tehnologii și soluții financiare”, punctează directorul de strategie.

Nu toate lucrurile sunt însă „roz” pe piața regenerabilelor – 2024 a fost un an cu provocări semnificative. Sergiu Bazarciuc subliniază faptul că, deși din punct de vedere operațional grupul și-a menținut direcția de creștere, contextul fiscal și legislativ a generat un grad ridicat de incertitudine pentru întregul sector energetic.

„Lipsa de predictibilitate în reglementare, modificările bruște de taxe sau intervențiile administrative asupra pieței de energie afectează nu doar planurile de investiții, ci și încrederea investitorilor locali și internaționali”, afirmă Sergiu.

La rândul său, Radu Vilău consideră că, pe lângă fragilitatea legislativă, piața energiei regenerabile din România este afectată de lipsa stabilității și a viziunii pe termen lung la nivel de politici publice. Nu sunt singurele provocări însă. „Birocrația în procesul de autorizare, lipsa unor mecanisme eficiente de sprijin pentru stocare și a clarității privind regimul fiscal sunt probleme reale, care frânează dezvoltarea accelerată de care am avea nevoie”, adaugă acesta.

În opinia sa, un alt aspect limitativ îl reprezintă întârzierile înregistrate în adoptarea unor tehnologii esențiale pentru viitor, precum digitalizarea industrială, stocarea de energie, soluțiile de automatizare sau infrastructura smart. „Nu din lipsă de competență tehnică, ci din cauza unui cumul de factori: conservatorism decizional, lipsă de viziune instituțională și o cultură a investițiilor care încă pune accent mai mult pe costuri decât pe eficiență”, subliniază Radu.

În aceste condiții, cea mai mare provocare pentru Simtel a fost cea a menținerii coerenței strategice, dar și a flexibilității operaționale. Pentru atingerea acestor obiective, grupul se concentrează pe calitatea execuției, consolidarea parteneriatelor solide, diversificarea portofoliului de clienți și investiția continuă în tehnologie și echipă. În paralel, urmărește cu atenție evoluțiile din piață, pentru a putea adapta rapid structura contractuală, modelele de livrare sau planificarea investițiilor proprii.

Abordarea integrată, experiența din teren și cultura organizațională bazată pe adaptabilitate sunt atuuri proprii, pe care Simtel le consolidează prin investiții constante în dezvoltare și decizia de păstrare a capacității tehnologice în interiorul grupului. O alegere care îi permite nu doar să livreze proiecte, ci să ofere soluții inteligente, personalizate și scalabile. De la sisteme software proprii pentru monitorizarea centralelor fotovoltaice, la proiecte de automatizare industrială sau platforme de control energetic.

„Inovația este parte din ADN-ul companiei noastre. Nu urmăm trenduri, ci căutăm să construim soluții reale, care răspund unor nevoi clare. Această abordare ne-a ajutat nu doar să ne menținem ritmul de creștere, ci să ne consolidăm ca partener strategic pentru clienți care înțeleg că viitorul este digital, eficient și sustenabil”, afirmă Radu Vilău.

Potrivit acestuia, România are potențialul de a deveni lider la nivel regional în domeniul energiei regenerabile. Dar pentru aceasta sunt necesare reguli clare, stabile și aplicabile uniform, fără interpretări divergente de la un județ la altul. De asemenea, este necesară introducerea unor termene-limită obligatorii pentru avizarea proiectelor, cu răspundere instituțională, precum și crearea unui cadru de sprijin pentru dezvoltarea capacităților de stocare.

„Nu în ultimul rând, este important ca România să adopte o viziune integrată în privința tranziției energetice, în care statul, autoritățile de reglementare și mediul privat să colaboreze, nu să se afle în poziții antagonice. Tranziția nu se face cu frâna de mână trasă”, specifică Radu Vilău.

Dincolo de proiecte, responsabilitatea socială reprezintă o componentă esențială a identității Simtel, nu doar o inițiativă punctuală. Un pas important în această direcție a fost înființarea Asociației Române pentru Energie Verde și Dezvoltare Durabilă (AREVDD), care funcționează pe patru direcții strategice: educație, social, sănătate & sport și mediu. Fiecare dintre acestea răspunde unei nevoi reale identificate în societate, iar acțiunile sunt gândite ca soluții aplicate și cu impact măsurabil.

„Una dintre cele mai reprezentative inițiative derulate de AREVDD este «Fabrica de Energie», un proiect premiat, prin care am instalat sisteme fotovoltaice în școli, spitale și grădinițe din comunități vulnerabile, fără niciun cost pentru beneficiari. Vorbim despre economii de peste 200.000 de lei anual și emisii de CO2 reduse cu aproape 150 de tone. Este un exemplu concret al modului în care tehnologia poate schimba viața unor comunități, nu doar costurile lor de funcționare”, afirmă Ana Nedea, care este și președinta AREVDD.

Alte două proiecte de impact sunt „Energia noastră, viitorul lor“, prin care angajații Simtel predau ateliere de energie regenerabilă în școli, și programul „Ingineri pentru Viitor”, care oferă burse, mentorat și sprijin concret studenților din domeniul tehnic. Pe listă mai figurează și sprijinirea proiectelor unor organizații precum MagiCAMP și Asociația Maria Beatrice, plantarea Pădurii Simtel într-o zonă afectată de deșertificare sau oferirea de ghiozdane complet echipate pentru copiii din medii defavorizate.

„Impactul acestor proiecte nu este doar în cifre sau rapoarte. El se vede în zâmbetele unor copii care învață în școli mai bine echipate, în liniștea unor părinți care nu mai sunt împovărați de facturi, în curajul unor tineri care aleg să rămână și să construiască în România”, conchide președinta AREVDD.

Astăzi, Simtel este mult mai mult decât un integrator de soluții, este o companie de tehnologie cu ADN românesc, care construiește un viitor sustenabil prin inovație, eficiență și responsabilitate socială.

Este o misiune asumată printr-o strategie coerentă, adaptată constant la realitățile pieței, dar și printr-o abordare proactivă, care ține cont de evoluțiile tehnologice și noile nevoi apărute. În care se regăsește spiritul antreprenorial al celor trei fondatori ai grupului, pentru care schimbarea a fost și este un stimul al dezvoltării continue. Și, cel mai probabil, va fi și în următorii 25 de ani.