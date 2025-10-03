Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat vineri, 3 octombrie, Legea care vizează reglementarea activității Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Actul normativ este prima inițiativă din cel de-al doilea pachet de reforme al Guvernului Bolojan care a trecut fără probleme de controlul Curții Constituționale, în ciuda contestațiilor depuse de partidele AUR, SOS și POT.

Șeful statului a subliniat că legea reprezintă o măsură necesară pentru corectarea dezechilibrelor acumulate de-a lungul anilor și pentru o gestionare mai responsabilă a resurselor publice. El a transmis că, într-un context economic dificil, în care mulți cetățeni se confruntă cu greutăți, statul trebuie să ofere un exemplu de cumpătare și echilibru.

„Am promulgat astăzi Legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, una dintre legile importante din pachetul doi de reforme asumate de Guvern. Actul normativ a trecut fără probleme de filtrul Curții Constituționale și prevede măsuri privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, astfel încât piața energiei, cea financiară și a telecomunicațiilor să funcționeze fără excese. Este un demers necesar pentru a corecta dezechilibre majore acumulate în timp și pentru a gestiona cu mult mai multă atenție resursele publice. Într-o perioadă în care mulți români fac eforturi și sacrificii, statul trebuie să fie primul care dă exemplu de cumpătare”, a fost mesajul transmis de către liderul de la Cotroceni.

Nicușor Dan a precizat că noile reglementări creează un cadru mai eficient pentru cele trei instituții, reducând schemele de personal excesive și eliminând privilegiile salariale considerate nejustificate.

Totodată, legea introduce reguli clare și transparente privind remunerațiile, astfel încât misiunea de reglementare să fie îndeplinită eficient, dar într-un cadru conform cu realitățile economice actuale.

Președintele a mai punctat că instituțiile statului trebuie să funcționeze în interesul cetățenilor și să fie guvernate de aceleași principii de echitate aplicabile întregii societăți.

„Noile reglementări reduc schemele de personal supradimensionate, elimină privilegiile salariale nejustificate și impun reguli mai clare și mai transparente privind remunerațiile. Astfel, aceste instituții vor continua să își îndeplinească misiunea de reglementare în mod eficient, dar într-un cadru coerent cu realitățile economice ale țării. Instituțiile și autoritățile publice trebuie să funcționeze în interesul cetățenilor și să se supună acelorași principii de echitate care guvernează întreaga societate. Este un pas înainte spre o administrație corectă și responsabilă”, a adăugat Nicușor Dan.

Legea promulgată prevede reduceri de personal, restructurarea organigramelor și diminuarea salariilor cu 30%. De asemenea, compartimentele interne nu vor putea depăși 20% din totalul posturilor, iar noile funcții trebuie să respecte strict clasificarea ocupațiilor din România. Suprapunerile de atribuții vor fi eliminate, iar veniturile conducerii acestor instituții vor fi limitate.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a explicat în Parlament că se impune scăderea salariilor pentru întreg personalul și reducerea indemnizațiilor conducerii, menționând că nu este justificat ca șefii acestor instituții să câștige de câteva ori mai mult decât demnitarii statului.

El a precizat că bonusurile vor fi plafonate la echivalentul a două indemnizații brute lunare de ministru, iar în următorii ani acestea vor fi suspendate.