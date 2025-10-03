Prețurile la energie electrică sunt pe un trend descendent, a anunțat vineri George Niculescu, președintele ANRE. El a subliniat că ”Furnizorul este obligat să vină cu un preț competitiv”, pentru a nu-și pierde clienții.

Oficialul consideră că scăderea tarifelor va continua, deoarece piața actuală este una dominată de consumatori, iar furnizorii trebuie să își ajusteze ofertele pentru a rămâne atractivi.

„Trebuie să vedem că după data de 1 iulie, când schema de plafonare-compensare la energie electrică a expirat, în comparatorul de preţuri pe care noi îl punem la dispoziţia consumatorilor pe site-ul ANRE, unii furnizori au scăzut preţurile în ofertele lor. Eu sunt convins că trendul acesta va continua, tocmai pentru că suntem într-o piaţă, în momentul de faţă, a consumatorilor. Atâta timp cât preţul este liber şi eu pot să-mi aleg furnizorul cu cea mai bună ofertă, furnizorul va fi obligat să vină cu un preţ competitiv, în aşa fel încât să nu rămână fără obiectul muncii, fără portofoliul de consumatori. Dacă preţul ar fi rămas în continuare plafonat sau fix pentru o perioadă de timp, eu, consumator, n-aş fi avut niciun fel de motiv să mă mut de la un furnizor la altul, iar competiţia, evident, că ar fi fost prejudiciată”, a explicat Niculescu în cadrul unei conferințe de specialitate.

Șeful ANRE a punctat că toți actorii din domeniu au responsabilități clare.

„Dacă piaţa, industria şi consumatorii se uită la instituţiile publice şi aşteaptă de la noi decizii asumate, cred că de la piaţă aşteptăm servicii de înaltă calitate, produse corecte, iar din partea consumatorilor îmi doresc să depună eforturi din ce în ce mai mari în a se informa corect despre ce se întâmplă în piaţă… trebuie să le extragem pe cele corecte şi să luăm deciziile foarte bine informaţi”, a adăugat acesta.

George Niculescu îi încurajează pe clienți să analizeze cu atenție ofertele disponibile și să aleagă variantele care li se potrivesc cel mai bine, în timp ce furnizorii ar trebui să propună prețuri corecte.

„Dacă revenim la problema preţurilor din energie care este foarte des vehiculată în această perioadă, pe consumatori îi îndemn să îşi aleagă foarte bine ofertele care sunt disponibile, furnizorii trebuie să vină cu preţuri corecte pentru aceştia, iar migraţia aceasta a clienţilor de la un furnizor la altul, cred eu că este foarte bună, trebuie încurajată…”, a afirmat el.

Totodată, a atras atenția că lichiditatea din piață este un element cheie, întrucât furnizorii nu pot veni cu propuneri competitive dacă energia este insuficientă sau vândută la prețuri exagerate.

Referitor la acuzațiile privind speculațiile din piața de energie și așa-numiții ”băieți deștepți”, șeful ANRE a precizat că în 2024 instituția a aplicat sancțiuni severe pentru tentativele de manipulare.

„Am dat nişte amenzi record pentru anul 2024… însă vedem că, fără nişte date clare, se lansează în spaţiul public nişte teze, care, din păcate, nu sunt argumentate”, a subliniat el.

Declarațiile au fost făcute la conferința anuală „Energie cu Responsabilitate”, ediția a IX-a, organizată de InvesTenergy sub patronajul ANRE.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților, mediului de afaceri, experți, profesori și consumatori, cu scopul de a dezbate provocările actuale din sectorul energetic.