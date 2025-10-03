Ministerul Finanțelor dă startul celei de-a noua ediții a programului de titluri de stat FIDELIS, disponibilă între 10 și 17 octombrie, propunând cele mai atractive dobânzi din acest an: până la 8,20% pentru emisiunile în lei și până la 6,50% pentru cele în euro.

Programul, devenit deja un reper pentru micii investitori, aduce o structură variată de maturități, între 1 și 10 ani, completând astfel oferta cu titlurile din cadrul programului Tezaur. Astfel, cei interesați pot alege între plasamente pe termen scurt, mediu sau lung, în lei sau euro, beneficiind de dobânzi neimpozabile, un avantaj competitiv în comparație cu alte instrumente financiare disponibile pe piață.

Partenerii programului și accesibilitatea investiției

Subscrierile se pot face prin intermediul băncilor partenere – BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, Alpha Bank și TradeVille (în parteneriat cu Libra Bank).

Valoarea nominală a unui titlu este de 100 lei sau 100 euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 lei și 1.000 euro, respectiv.

Beneficii suplimentare pentru donatorii de sânge

Una dintre componentele sociale ale edițiilor FIDELIS se menține și în octombrie: tranșa specială pentru donatori de sânge, cu o dobândă de 8,20% pe o maturitate de 2 ani. Aceștia pot subscrie cu un prag redus de doar 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

Astfel, programul combină componenta financiară cu cea socială, stimulând implicarea civică și încurajând investițiile responsabile.

Rezultatele de până acum: cifrele vorbesc de la sine

Interesul românilor pentru acest tip de economisire rămâne ridicat. Conform datelor oficiale, după primele 8 ediții din 2025:

16,12 miliarde lei au fost investite prin titlurile FIDELIS;

au fost înregistrate 169.191 ordine de subscriere;

26.650 donatori-investitori au ales tranșa dedicată, cu o valoare totală investită de peste 1,477 miliarde lei.

Aceste cifre confirmă nu doar încrederea investitorilor în instrumentele de economisire oferite de Ministerul Finanțelor, dar și apetitul tot mai mare pentru plasamente sigure, cu randamente peste media pieței.

Programul oferă flexibilitate și siguranță prin:

posibilitatea vânzării titlurilor pe piața secundară, înainte de maturitate, la prețurile tranzacționate pe bursă;

venituri 100% neimpozabile;

diversificarea portofoliului, prin acces simultan la titluri în lei și în euro.

Prin noua ediție a programului FIDELIS, Ministerul Finanțelor reușește să răspundă atât nevoilor de economisire ale populației, cât și obiectivului de consolidare a pieței interne a titlurilor de stat. Dobânzile competitive, facilitatea listării la bursă și componenta socială destinată donatorilor de sânge transformă aceste titluri într-un instrument atractiv, care reușește să combine siguranța statului român cu beneficiile directe pentru investitori.