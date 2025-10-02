Aplicația Lidl Plus, lansată în urmă cu cinci ani pentru a aduce economii și beneficii suplimentare cumpărătorilor, marchează aniversarea printr-o campanie specială dedicată clienților fideli.

Programul, care a devenit parte din obiceiurile de cumpărături ale multor familii din România, oferă în această perioadă reduceri semnificative și promoții atractive la produse de zi cu zi.

Aplicația Lidl Plus le oferă utilizatorilor acces la oferte exclusive, cupoane digitale și promoții personalizate, contribuind la optimizarea bugetului de familie.

Pentru aniversarea celor cinci ani, Lidl a pregătit o serie de promoții în stil mare, care includ pachete Multibuy, de tipul „plătești 3 și iei 5” sau „plătești 4 și iei 5”, transformând fiecare listă de cumpărături într-o oportunitate de economie.

Reducerile vizează produse des întâlnite în coșul de cumpărături al românilor. Printre acestea se regăsesc sosul pentru paste Combino, 400 ml, la doar 4,55 lei, șunca de pui Pikok, 75 g, la 3,05 lei și înghețata la cornet Gelatelli, aromă de vanilie, la 3,65 lei.

Totodată, nici animalele de companie nu sunt uitate, cu hrană umedă pentru pisici Coshida, disponibilă la 3,01 lei.

Pentru cei care pun accent pe alimentația sănătoasă, Lidl propune iaurtul High Protein Milbona, la 3,27 lei, iar pentru mesele rapide, heringul file în ulei de rapiță, 170 g, la 4,47 lei.

„Sos pentru paste Combino, 400 ml – la doar 4,55 lei (5 la preț de 3)

Ideal pentru cinele rapide în familie, acest sos este baza perfectă pentru paste delicioase servite alături de cei dragi. Șuncă de pui Pikok, 75 g – la doar 3,05 lei (5 la preț de 3)

Perfectă pentru sandvișurile copiilor sau gustările de la birou, șunca de pui este o alegere gustoasă și accesibilă. Înghețată la cornet Gelatelli, aromă de vanilie – la doar 3,65 lei (5 la preț de 3)

Desertul preferat al familiei, acum la un preț irezistibil. Hrană umedă pentru pisici Coshida – la doar 3,01 lei (5 la preț de 3)

Nici animalele de companie nu sunt uitate – răsfață-le cu mese delicioase la preț redus. Iaurt High Protein Milbona, diverse sortimente – la doar 3,27 lei (5 la preț de 4)

O alegere excelentă pentru un mic dejun sănătos sau un boost de energie după antrenament. Hering file în ulei de rapiță, 170 g – la doar 4,47 lei (5 la preț de 4)

Gustos și hrănitor, perfect pentru cine rapide sau salate”, se arată în mesajul reprezentanților Lidl.

Potrivit Lidl, această campanie aniversară subliniază angajamentul retailerului de a oferi constant calitate și prețuri accesibile, menite să aducă un plus de valoare în viața consumatorilor.

În cei cinci ani de existență, aplicația Lidl Plus s-a transformat într-un instrument util pentru milioane de clienți care aleg să facă cumpărături mai inteligente, cu economii vizibile.