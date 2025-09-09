Din 11 septembrie, Lidl România aduce în Piața Lidl produse pentru zacuscă și murături: castraveți cornișon, pepene verde pentru murat, ardei iuți, ceapă galbenă, vinete și ardei capia roșu, de la 21 de producători români, la cel mai mic preț de la Lidl de până acum din anul acesta. Pentru a face proviziile de toamnă mai ușor, produsele sunt plasate la raft în saci de câte 3 sau 5 kilograme.

În perioada 11–14 septembrie, în magazinele Lidl din toată țara vor fi disponibile legume românești de cea mai bună calitate, vândute direct la sac, toate având cel mai mic preț din Piața Lidl din acest an de până acum. Rezultat al colaborării dintre Lidl și 21 de producători locali din 12 județe, demersul oferă un raport calitate-preț excelent și susține puterea de cumpărare a clienților, demonstrând și soliditatea parteneriatelor Lidl cu furnizorii locali.

Oferta este dedicată sezonului de toamnă și include produse ideale pentru pregătirea murăturilor și a zacuscăi, într-un format gândit să sprijine clienții în pregătirea proviziilor pentru toamnă – iarnă.

Castraveți cornișon – sac de 3 kg la 9,99 lei

Ceapă galbenă – sac de 5 kg la 7,99 lei

Vinete – sac de 5 kg la 14,99 lei

Ardei capia roșu – sac de 5 kg la 29,99 lei

Pepene verde pentru murat – la 2,49 lei/kg

Ardei iute – la 6,99 lei/kg

Pentru această selecție, Lidl a colaborat cu 21 de producători locali din 12 județe: Timiș, Iași, Cluj, Dâmbovița, Giurgiu, Galați, Ilfov, Arad, Teleorman, Vrancea, Prahova și Mureș. Inițiativa face parte din angajamentul Lidl de a susține producția locală și de a oferi clienților săi produse de cea mai bună calitate, la cel mai bun preț. Legumele sunt disponibile în toate magazinele Lidl din țară, în limita stocurilor disponibile, în perioada 11–14 septembrie: Legume pentru zacuscă și murături la cel mai bun preț din acest an.

Totodată, în aceeași perioadă, clienții vor găsi la Lidl toate cele necesare pentru proviziile de toamnă, precum: