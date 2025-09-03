Odată cu venirea toamnei, majoritatea gospodinelor se pregătesc pentru a face murături. Lista de cumpărături nu este una lungă și oricum diferă în funcție de preferințele fiecăruia.

În general, majoritatea gospodinelor vor avea nevoie de:

castraveți

gogonele

varză

conopidă

morcovi

ardei (grași, kapia sau iuți)

țelină

sfeclă roșie

apă

sare grunjoasă neiodată

oțet

De asemenea, mai este nevoie și de condimente și plante aromatice, precum:

usturoi

mărar uscat cu tulpină

frunze de țelină

hrean

boabe de muștar

frunze de vișin sau stejar

foi de dafin

boabe de piper negru

cimbrișor (opțional)

În funcție de locul din care alegem să cumpărăm ingredientele necesare, acestea pot fi mai scumpe sau mai ieftine. Este important de menționat că fiecare magazin are promoțiile sale, motiv pentru care costurile vor fi diferite.

De asemenea, prețurile mai diferă și în funcție de oraș și dacă achiziționezi ingredientele de la piață sau direct de la producător.

Prețurile, în 2025, pentru ingredientele necesare la murături sunt următoarele:

Castraveți: între 4,5 și 6,99 RON/kg, în funcție de sursă și locație.

Varză: aproximativ 6 RON/kg.

Gogoșari: între 8 și 12 RON/kg, în funcție de calitate și proveniență.

Conopidă: între 8 și 15 RON/kg, în funcție de sezon și sursă.

Ardei gras: între 6 și 8 RON/kg, în funcție de tip și proveniență.

Morcovi: între 4 și 5 RON/kg, în funcție de sursă și calitate.

Țelină: aproximativ 5 RON/buc, în funcție de dimensiune și proveniență.

Usturoi: între 20 și 25 RON/kg, în funcție de calitate și proveniență.

Prețurile pentru sarea destinată murăturilor variază în funcție de brand și cantitate:

Sare de mare grunjoasă pentru murături Eurosalt (1,75 kg): 6,40 RON.

Sare de mare iodată Koronis grunjoasă (1 kg): 5,59 RON.

Sare neiodată pentru murături Salt Star (2 kg): 25,00 RON.

Aceeași poveste regăsim și în cazul oțetului pentru murături. Și acesta diferă în funcție de brandul pe care-l alegem, astfel:

Oțet din vin 9° Râureni (1 L): 10,15 RON.

Oțet alcool etilic distilat (1 L): între 4,59 și 6,00 RON, în funcție de brand și punct de vânzare.

În anul 2024, prețurile legumelor destinate murăturilor în România au fost influențate de condițiile climatice și de cererea sezonieră, ca în fiecare an de altfel.

Potrivit datelor existente anul trecut, prețurile au fost următoarele:

Castraveți: între 4,50 și 6 lei/kg la producători, cu prețuri în piețe care depășeau 12 lei/kg.

Gogoșari: aproximativ 6 lei/kg la producători.

Conopidă: între 5 și 6 lei/kg la producători, cu prețuri în piețe care depășeau 12 lei/kg.

Ardei gras galben: aproximativ 3 lei/kg.

Ardei gras roșu: aproximativ 9,9 lei/kg.

În 2024, prețurile legumelor destinate murăturilor în România au fost destul de ridicate, în special din cauza condițiilor climatice nefavorabile și a cererii mari sezoniere. Castraveții se vindeau la producători între 4,5 și 6 lei pe kilogram, însă în piețe prețul ajungea adesea să depășească 12 lei pe kilogram.

Gogoșarii se situau în jurul a 6 lei pe kilogram la producători, iar conopida era între 5 și 6 lei pe kilogram, cu prețuri în piețe care urcau peste 12 lei. Ardeiul gras avea variații importante: ardeiul galben costa aproximativ 3 lei pe kilogram, iar ardeiul roșu aproape 10 lei pe kilogram. Prețurile morcovilor, țelinei și usturoiului erau mai moderate, dar usturoiul se afla în intervalul 20–25 lei pe kilogram.

În 2025, situația s-a schimbat parțial. Castraveții au rămas aproape la același nivel, între 4,5 și 6,99 lei pe kilogram, ceea ce îi face mai accesibili pentru consumatorii din piețe comparativ cu anul precedent. Gogoșarii și conopida au crescut vizibil în preț: gogoșarii între 8 și 12 lei pe kilogram, iar conopida între 8 și 15 lei pe kilogram. Ardeiul gras a urcat de asemenea, mai ales pentru ardeiul galben, care s-a dublat față de 2024, în timp ce ardeiul roșu s-a menținut aproximativ la același nivel.

Prețurile morcovilor, țelinei și usturoiului au rămas constante. În privința sării și a oțetului folosit pentru murături, prețurile nu au suferit modificări între 2024 și 2025: sarea grunjoasă și cea iodată au rămas la aceleași valori, iar oțetul, fie că era din vin 9° sau alcool etilic distilat, a păstrat același preț.

Astfel, se poate observa că, în timp ce unele legume precum gogoșarii, conopida și ardeiul galben au devenit mai scumpe, alte ingrediente, în special castraveții, morcovii, țelina, usturoiul, sarea și oțetul, au rămas relativ stabile în preț.