În satele ardelenești, varza murată reprezintă o rezervă indispensabilă pentru iarnă. Gospodinele încep pregătirile încă din toamnă, astfel încât în zilele geroase să aibă la dispoziție o sursă de hrană gustoasă și rezistentă. În fiecare gospodărie, acest obicei nu este doar o necesitate, ci și un ritual transmis din generație în generație.

Procesul de fermentație, deși simplu, necesită atenție constantă. Aerisirea zilnică a butoiului este esențială pentru dezvoltarea bacteriilor benefice, responsabile de gust și de conservare.

Tradiția spune că varza trebuie verificată cu regularitate, pentru a se asigura că procesul decurge corect. În multe familii, această grijă este văzută ca un semn al priceperii și responsabilității gospodinei.

În Ardeal, se respectă cu strictețe proporțiile de sare și apă. Sarea grunjoasă, neiodată, este considerată singura potrivită pentru acest preparat. Aceasta garantează nu doar păstrarea verzei, ci și menținerea fermității frunzelor, un aspect important pentru utilizarea ulterioară în diverse rețete. Păstrarea gustului autentic depinde de respectarea acestor detalii tehnice.

De-a lungul timpului, varza murată a devenit baza multor rețete din zonă. Sarmalele, ciorbele sau preparatele cu carne afumată nu lipsesc din meniul de sărbători, iar aroma verzei murate este cea care dă gustul distinct. Astfel, acest aliment nu are doar valoare nutritivă, ci și o puternică încărcătură culturală.

Varza murată este pregătită după reguli clare, care nu lasă loc de improvizații. Ingredientele, atent alese, oferă gust și păstrează calitățile verzei pe termen lung. Iată rețeta de varză murată la butoi, din Ardeal:

Ingrediente:

15-20 kg varză

20-25 gr sare/litru de apă

200 gr grăunțe de porumb

10 pălării de mărar

1 gutuie

2-3 mere

1 rădăcină de hrean

Mod de preparare (mare atenție, mulți greșesc și uită acești doi pași!):

Înlătură primele frunze ale verzei.

Scoate cotorul cu totul pentru a permite saramurii să pătrundă mai ușor în interior.

Pregătirea saramurii:

Fierbe 15 litri de apă.

Adaugă 15 linguri de sare grunjoasă, fără iod (aproximativ 20-25 de grame pe lingură).

Amestecă până se topește sarea și lasă saramura să se răcească până la 40-50 de grade.

Pregătirea butoiului:

Pune câteva crenguțe de mărar pe fundul butoiului.

Adaugă o mână bună de porumb.

Taie mărul și gutuia în bucăți și adaugă-le în butoi.

Așază varza curățată în butoi.

Taie o rădăcină de hrean în bucăți și adaug-o în butoi pentru fermitate și aromă.

Toarnă saramura peste varză și celelalte ingrediente, până la acoperirea completă.

Pune capacul pe butoi și lasă varza la murat.

După ce ai pus varza în butoi:

Suflă în varză o dată pe zi, timp de 7 zile, pentru agitarea conținutului.

Varza va fi gata în aproximativ o lună, în funcție de condițiile de păstrare.

Pentru o varză perfectă, respectă aceste notițe:

Evită adaosurile excesive de condimente, pentru a păstra gustul natural.

Temperatura saramurii poate fi ajustată pentru a grăbi sau încetini murarea.

Varza murată nu este doar un produs tradițional al mesei de iarnă, ci și o sursă complexă de substanțe benefice. Procesul de fermentație prin care trece îi îmbogățește compoziția cu elemente active, capabile să susțină buna funcționare a organismului.

Unul dintre cele mai importante avantaje este cel digestiv. Varza murată conține prebiotice, adică fibre care hrănesc bacteriile benefice din intestin. Acestea favorizează un tranzit regulat și ajută la absorbția corectă a nutrienților. Consumul frecvent contribuie la menținerea echilibrului florei intestinale și la o digestie mai eficientă.

Pe lângă efectul asupra sistemului digestiv, varza murată reprezintă și o sursă importantă de vitamine și minerale. Printre acestea se numără vitamina C, vitamina K, vitamina A și vitamina B6, dar și calciu, magneziu și acid folic. Acești nutrienți sunt indispensabili pentru sănătatea imunității, a oaselor, a pielii și pentru buna funcționare a organismului în ansamblu.

Un alt aspect notabil este conținutul de antioxidanți, precum quercetina și beta-carotenul. Acești compuși protejează celulele împotriva radicalilor liberi și reduc stresul oxidativ, un factor asociat cu apariția unor boli cronice și cu procesul de îmbătrânire.

Varza murată aduce beneficii și pentru sistemul cardiovascular. Datorită nivelului ridicat de potasiu, ajută la reglarea tensiunii arteriale și reduce riscul de hipertensiune sau alte afecțiuni ale inimii. Efectul său de echilibrare a circulației o recomandă drept un aliment util în prevenție.

Nu trebuie ignorată nici acțiunea de detoxifiere. Enzimele formate în timpul fermentației stimulează eliminarea toxinelor și a reziduurilor din organism. În acest fel, este sprijinită activitatea intestinelor și a organelor responsabile cu procesele de curățare internă.

Includerea verzei murate în alimentația zilnică poate aduce beneficii multiple. Totuși, este recomandată consumarea în cantități moderate și adaptarea dietei după nevoile fiecărei persoane, ideal sub îndrumarea unui specialist.