Conform comunicatului oficial transmis de AFIR, instituţia a finalizat procedurile administrative care blocau anterior plăţile către beneficiarii programelor europene destinate dezvoltării rurale. Directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu, a explicat că în ultimele luni echipa agenţiei a lucrat intens pentru a accelera procesul de decontare şi pentru a rezolva problemele care îngreunau transferul fondurilor.

„În ultimele luni am lucrat intens pentru a accelera plăţile către beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală şi pentru a elimina toate blocajele care îngreunau procesul de decontare a sumelor cuvenite. Odată cu rectificarea bugetară am reuşit să deblocăm plăţile, având procesate cereri de plată în valoare de peste 200 de milioane de euro şi să reluăm în ritm susţinut transferurile financiare către beneficiari. Astfel, începând cu data de 14 octombrie am efectuat plăţi în valoare totală de 31 de milioane euro, iar astăzi, 17 octombrie, sunt alimentate conturile beneficiarilor cu încă 74 milioane de euro”, a declarat Adrian Chesnoiu.

Anunţul vizează un pas important pentru fermierii şi antreprenorii care aveau proiecte în derulare, dar şi pentru autorităţile locale care implementează investiţii finanţate din fonduri europene. Prin deblocarea plăţilor, AFIR reia circuitul normal al rambursărilor şi sprijină continuitatea proiectelor.

În continuarea procesului de decontare, AFIR a anunţat că urmează să efectueze o nouă tranşă de plată în perioada imediat următoare. Directorul instituţiei a precizat că sumele alocate vor ajunge la o gamă largă de beneficiari, de la fermieri şi procesatori până la administraţii publice locale.

„În cursul săptămânii viitoare, AFIR va efectua o nouă tranşă de plată în conturile fermierilor, procesatorilor, antreprenorilor şi autorităţilor publice locale, în valoare totală de 102,2 milioane de euro. În prezent, ritmul de efectuare al plăţilor este constant, iar săptămâna viitoare vom ajunge la zi cu toate solicitările de plată depuse la AFIR de către beneficiarii FEADR”, a adăugat Adrian Chesnoiu.

Reluarea plăţilor în mod constant este esenţială pentru buna funcţionare a sistemului de finanţare rurală. După o perioadă în care o parte dintre proiecte au întâmpinat întârzieri, AFIR susţine că noul flux procedural permite un ritm previzibil şi stabil al decontărilor.

Potrivit conducerii AFIR, deblocarea plăţilor a fost posibilă datorită unei serii de măsuri administrative şi simplificări introduse la nivelul procedurilor interne. Printre acestea se numără reducerea documentelor obligatorii la momentul depunerii cererilor finale de plată şi modificarea termenelor pentru transmiterea anumitor avize.

Adrian Chesnoiu a explicat că instituţia a renunţat la obligativitatea depunerii avizelor de mediu şi sanitar-veterinare în momentul în care beneficiarul solicită ultima tranşă de plată. În schimb, aceste documente pot fi transmise ulterior, într-un termen de 12 luni de la aprobarea cererii finale.

Totodată, fluxul procedural pentru rambursare a fost revizuit, astfel încât analiza documentelor şi procesarea plăţilor să se facă într-un interval mai scurt. Scopul acestor modificări este creşterea predictibilităţii şi transparenţei în relaţia cu beneficiarii.

Directorul AFIR a mai subliniat că instituţia a introdus o nouă facilitate menită să prevină întârzierile în implementarea proiectelor finanţate prin PNDR 2014-2020. Beneficiarii pot depune ultima cerere de plată chiar dacă tranşa anterioară nu a fost încă decontată.

„Aduc în atenţia tuturor beneficiarilor PNDR 2020 că pot depune ultima cerere de plată chiar dacă tranşa anterioară nu a fost încă decontată. Această flexibilitate procedurală permite continuarea implementării proiectelor fără întârzieri şi fără riscul pierderii finanţării. Prin aceste măsuri, AFIR confirmă că este o instituţie care răspunde rapid, lucrează transparent şi susţine concret mediul rural. Ne-am adaptat pentru ca fondurile europene să ajungă mai repede acolo unde fac diferenţa – în ferme, în comunităţi şi în economia locală”, a mai spus Chesnoiu.

Această modificare este apreciată de beneficiarii programelor, deoarece le oferă predictibilitate şi reduce riscul de pierdere a finanţării în cazul în care plăţile întârzie. În plus, eliminarea blocajelor administrative contribuie la o mai bună utilizare a fondurilor europene destinate dezvoltării rurale.

Prin reluarea plăţilor şi simplificarea procedurilor, AFIR transmite un semnal de stabilitate către mediul rural şi către toţi cei implicaţi în implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene.