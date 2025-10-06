Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat în dezbatere publică un ordin privind cuantumurile care vor fi achitate fermierilor începând din 16 octombrie, ca parte a campaniei de plăți în avans.

Potrivit documentului, schema PD-24 Sprijin cuplat pentru venit ovine-caprine este singura care va intra în prima etapă de plată, transmite agrointel.ro.

Crescătorii care au depus cereri eligibile pentru această schemă vor primi prima tranșă din subvenție direct în conturile lor, în timp ce fermierii care beneficiază exclusiv de Ajutorul Național Tranzitoriu Zootehnic (ANTZ) vor trebui să aștepte până la sfârșitul anului viitor.

Această întârziere se explică prin faptul că ANTZ este finanțat din bugetul de stat, iar plățile se efectuează din fondurile aferente anului următor celui în care s-a depus cererea.

Conform ordinului pus în dezbatere de MADR, crescătorii vor primi un avans de 70% din cuantumul total de 12,54 euro pe cap de animal, adică 8,77 euro. Suma este stabilită la nivel minim, conform Planului Național Strategic (PNS), urmând ca ulterior, după finalizarea campaniei de verificări, să se facă o recalculare a plății finale.

În campania anterioară, valoarea plății pe cap de animal a fost majorată de la 12,54 euro la 13,15 euro, după ajustările efectuate de minister. Autoritățile estimează că și în acest an procesul de recalculare ar putea duce la o creștere ușoară a sumei finale.

Schema PD-24 – Sprijin cuplat pentru venit ovine-caprine este destinată exclusiv crescătorilor care dețin animale înregistrate și verificate în registrele agricole și în baza de date națională. Plățile vor fi efectuate doar pentru cererile considerate eligibile după finalizarea controalelor administrative și a verificărilor pe teren.

Ministerul Agriculturii subliniază că plățile în avans sunt menite să asigure lichiditățile necesare fermierilor în perioada de toamnă, facilitând pregătirea sezonului rece și acoperirea cheltuielilor de întreținere a efectivelor de animale.

Începând din 16 octombrie, APIA va efectua plățile în avans pentru toate schemele europene eligibile. Fermierii vor primi 70% din valoarea plăților directe și 85% din sumele aferente măsurilor compensatorii. Restul banilor va fi achitat în perioada decembrie–februarie, după aprobarea bugetului final și finalizarea controalelor administrative.

Prin această campanie, MADR urmărește susținerea financiară a crescătorilor de animale și continuarea procesului de modernizare și digitalizare a sectorului zootehnic.