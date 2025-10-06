Administrația Națională ”Apele Române” anunță că va demara o nouă etapă de gestionare a plajelor turistice, în care nu vor mai exista prelungiri ale contractelor actuale, ci se vor organiza licitații publice deschise, oferind tuturor operatorilor interesați șanse egale de participare, a declarat directorul general al instituției, Florin Ghiță, pentru Agerpres.

„Pregătim nouă etapă de administrare transparentă şi eficientă a plajelor turistice. Nu vor exista prelungiri de contracte, ci licitaţii publice deschise, în care toţi operatorii interesaţi vor avea şanse egale de participare. Scopul nostru este să corectăm disfuncţionalităţile constatate în trecut şi să consolidăm încrederea publică în modul de gestionare a domeniului public al statului. Prin extinderea sectoarelor scoase la licitaţie şi schimbarea categoriei de plajă, vom genera venituri mai mari la bugetul de stat şi vom contribui la dezvoltarea durabilă a zonei costiere şi la protejarea plajelor româneşti”, a transmis directorul general al ANAR, Florin Ghiţă.

ANAR a început organizarea licitațiilor publice pentru sectoarele de plajă turistice aflate în administrarea Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, iar contractele existente nu vor fi prelungite.

„Pentru sezonul estival 2026, nu vor fi prelungite contractele de închiriere existente, în conformitate cu art. 11 din OUG nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2003, şi art. 48 alin. (1) lit. f) din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile legale incidente în materia administrării bunurilor proprietate publică a statului, nu se poate da curs favorabil solicitărilor de prelungire a contractelor de închiriere a sectoarelor de plajă cu destinaţie turistică ce ajung la termen în luna octombrie 2025”, precizează ANAR. Instituția subliniază că aprobarea cererilor de prelungire ar încălca legea și ar crea un tratament discriminatoriu față de alți participanți potențiali. „Pe lângă prevederile legale sus-menţionate, decizia are la bază principiul transparenţei şi al administrării eficiente a bunurilor proprietate publică a statului, dar şi concluziile verificărilor interne şi interinstituţionale din ultimii ani, care au evidenţiat nereguli privind exploatarea unor sectoare de plajă, inclusiv neconcordanţe între suprafeţele închiriate şi cele utilizate efectiv. În temeiul acestor acte normative, prelungirea contractelor de închiriere având ca obiect bunuri aparţinând domeniului public al statului nu este admisibilă, întrucât ar contraveni principiilor legalităţii, transparenţei şi egalităţii de tratament între operatorii economici”, se mai arată în comunicat.

Odată ce contractele expiră și sectoarele de plajă sunt predate Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, ANAR va iniția procedurile legale pentru organizarea noilor licitații publice, respectând legislația în vigoare.

ANAR intenționează să extindă suprafețele de plajă disponibile și să ajusteze categoria plajelor, conform Hotărârii Guvernului nr. 120/2023, care stabilește metodologia, criteriile și condițiile pentru licitațiile publice.

„Această măsură va permite valorificarea eficientă a resurselor costiere, creşterea veniturilor la bugetul de stat şi o administrare responsabilă a domeniului public al apelor”, subliniază ANAR.

Conform legii, 50% din sumele obținute din închirieri vor fi venit la bugetul de stat, iar restul de 50% va fi folosit pentru investiții în infrastructura de gospodărire a apelor și lucrări de protecție și întreținere a plajelor. Prin aceste măsuri, ANAR urmărește un cadru concurențial corect și transparent, care să sprijine dezvoltarea sustenabilă a litoralului și protejarea mediului.

Administrația Națională ”Apele Române” reafirmă angajamentul de a respecta legea și de a garanta tratament egal și nediscriminatoriu pentru toți operatorii interesați în administrarea sectoarelor de plajă cu destinație turistică.