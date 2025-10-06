Potrivit acestuia, mesajele recente sunt exagerate și alarmiste, anunțând blackout-uri iminente, facturi triplate și cel mai mare preț al energiei electrice din lume, ceea ce afectează credibilitatea informațiilor tehnice transmise de instituții.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a subliniat necesitatea de a introduce ordine în comunicarea publică, astfel încât informațiile să fie clare și corecte.

„Împreună ar trebui să facem puţină ordine în ceea ce înseamnă comunicare publică. De o scurtă perioadă de timp vedem că toate mesajele care sunt în spaţiul public sunt apocaliptice şi, în afară de câţiva stropi de ploaie afară, nu am văzut mare lucrul să se întâmple. De la blackout-uri anunţate că se vor întâmpla iminent sau în 2026, până la facturi triplate şi cel mai mare preţ la energie electrică din lume, sunt nişte lucruri care, oricât de mult am vorbi noi de indicatori de performanţă, de stocare şi de faptul că autoritatea de reglementare a tăiat tarifele de distribuţie pentru cantitatea de energie stocată şi celelalte tarife şi taxe, oricât de mult am vorbi despre reglementări moderne cum ar fi market maker-ul şi aşa mai departe, spaţiul public, atâta timp cât este invadat de aceste fake news, într-un mod repetat şi organizat, nu o să facă altceva decât…”, a explicat George Niculescu la un eveniment organizat de Profit.

De asemenea, George Niculescu a explicat că în spațiul public circulă în mod repetat informații false, ceea ce subminează indicatorii de performanță, măsurile de stocare a energiei și reglementările moderne implementate de ANRE, precum market maker-ul sau reducerea tarifelor de distribuție.

„Credibilitatea acestor declaraţii pe care le facem pe lucruri care sunt super tehnice, aceasta credibilitate o să fie supusă în continuare unui atac, într-un mod foarte consecvent”, a subliniat acesta.

Președintele ANRE a comparat situația cu organizarea unei gospodării, explicând că, fără ordine, este dificil să găsești ceea ce cauți și informațiile se pierd în haos. El a respins ideea că România ar plăti cel mai mare preț la energie electrică din lume și a precizat că nu există un risc iminent de blackout, subliniind că termenul „imminent” folosit pentru evenimentele estimate în 2026 nu este relevant.

„Cred că, în primul şi în primul rând, ca în orice gospodărie, trebuie să facem ordine în această comunicare publică. Ca şi acasă, dacă uiţi unde îţi pui, nu ştiu, sticla de ulei şi pe toate rafturile alea e o harababură, o să-ţi vină greu să o găseşti. Nu plătim cel mai mare preţ la energie electrică din lume, nici din Europa, nici din galaxie. Ca să fie foarte clar, nu cred că o să avem blackout iminent. Nu ştiu, iarăşi, ce înseamnă iminent, dacă vorbim de el şi-l poziţionăm în 2026, iminenţa asta cred că dispare… Marţienii pot şi ei veni într-un viitor apropiat. Nu ştiu cine o să fie primii, blackout-ul sau extratereştrii”, a mai spus președintele ANRE.

George Niculescu a atras atenția că este responsabilitatea instituțiilor publice și a actorilor din piața energetică să verifice și să explice adevărul privind prețurile energiei electrice. El a dat exemplul comparării cu facturile din alte țări, cum ar fi Mexic sau Chile, pentru a demonstra că afirmațiile privind cel mai mare preț la energie sunt nefondate și că astfel de informații trebuie verificate înainte de a fi prezentate publicului.