România traversează o perioadă complicată pe piața energiei, cu prețuri record la electricitate în anumite intervale orare. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că țara noastră a ajuns să plătească, pe alocuri, cel mai scump curent din Europa, ca urmare a dezechilibrelor dintre producție și consum, a investițiilor făcute fără strategie pe termen lung și a angajamentelor asumate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Oficialul a precizat că, în ultima săptămână, România a înregistrat o medie de 145 de euro pe megawatt-oră la tranzacțiile din piață, în timp ce Franța a avut doar 61 de euro. El a atras atenția că, în anumite intervale, între orele 18.00 și 22.00, România importă energie cu 1.000–2.500 de lei pe megawatt.

Anul trecut s-au consemnat și situații extreme, când s-au plătit chiar 27.000 de lei pentru un singur megawatt. De cealaltă parte, vindem energie către Ungaria, iar România a exportat megawatt-ul cu un leu sau chiar cu 20 de cenți.

„Am investit masiv în panouri fotovoltaice, fără a asigura la pachet şi capacităţi de stocare. Când avem soare în România, avem şi în Bulgaria, şi în Grecia şi în Ungaria, şi în Austria şi în toată zona noastră. Vă dau datele de ieri. România a vândut megawatt-ul în Ungaria, de exemplu, cu 20 de cenţi, cu un leu megawatt-ul. Şi avem intervale de timp în care, între 6 şi 10 seara, România importă megawatt-ul de energie cu 1.000, 2.000, chiar 2.500 de lei. Am avut anul trecut situaţii, că am cerut statistici, o extremă, era cu 27.000 de lei un megawatt, o extremă. Dar în momentul de faţă avem aceste aberaţii din cauză că nu avem suficientă energie. Şi România, dintr-un exportator net de energie, s-a transformat în importator”, a explicat Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a subliniat că, în ultimul deceniu, țara noastră a scos din funcțiune aproximativ 7.000 de megawați de capacitate de producție bazată pe gaz și cărbune, însă a pus în loc doar 1.200 de megawați. Acest dezechilibru, coroborat cu lipsa unor capacități consistente de stocare, a transformat România din exportator net de energie într-un importator, ceea ce a dus la prețurile actuale.

Ministrul a explicat că o parte din problemă vine din faptul că România a investit masiv în panouri fotovoltaice, dar nu a creat și soluții de stocare. În consecință, atunci când există multă energie solară produsă, același fenomen se întâmplă și în țările vecine, ceea ce duce la supraproducție regională și scăderea valorii pe piață. În schimb, în intervalele de vârf de consum, România este nevoită să importe la prețuri foarte mari.

„Eu am venit de trei luni la Ministerul Energiei şi am luat fiecare proiect în parte, am luat structura costurilor ca să înţeleg şi eu cum Dumnezeu ajungem ca astăzi să avem un kilowatt-oră (kWh) plătit şi cu un 1,30, 1,50, 1,55. Era fix la începutul mandatului. România astăzi plăteşte cel mai scump curent uneori, pe anumite intervale orare, din Europa, pe medie avem pe tranzacţiile pe bursă în ultima săptămână o medie de 145 de euro şi vă dau o comparaţie: Franţa, care are media de 61 de euro per megawatt-oră. În ultimii 10 ani, România a scos din producţie aproximativ 7.000 de megawaţi capacitate de producţie bazată pe gaz şi pe cărbune, capacitate de producţie în bandă şi nu a pus în loc decât 1.200 de megawaţi, altă capacitate de producţie energie electrică în bandă”, a afirmat ministrul Energiei.

Întrebat dacă decizia de a scoate din funcțiune capacitățile pe cărbune și gaz a fost impusă de Uniunea Europeană, Ivan a precizat că România și-a asumat singură, prin PNRR, una dintre cele mai dure ținte de decarbonizare din regiune. Astfel, până la 31 decembrie 2025, țara noastră s-a angajat să închidă minele și centralele pe cărbune din Valea Jiului și Complexul Energetic Oltenia, în timp ce state precum Germania sau Polonia au stabilit termene mult mai îndepărtate – 2040 și 2050.

Ministrul a relatat că, în cadrul discuțiilor purtate recent la Bruxelles, reprezentanții Comisiei Europene i-au transmis că România și-a fixat aceste obiective și nu i-au fost impuse din exterior. Totodată, el a menționat că România a primit 2,6 miliarde de euro pentru a construi noi capacități de producție pe gaz, însă proiectele au rămas blocate pe hârtie, cu licitații fără ofertanți și investiții nefinalizate.

Ivan a avertizat că există riscul ca, dacă România nu reușește să amâne termenele de închidere a centralelor pe cărbune și să pună în funcțiune noi capacități, să se confrunte cu o criză energetică reală, ce ar putea duce inclusiv la blackout. În plus, nerespectarea angajamentelor ar putea forța statul să returneze 2 miliarde de euro către Comisia Europeană, bani deja accesați.