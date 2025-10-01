Bogdan Ivan, a declarat miercuri, într-o intervenție la Antena 3, că pe piață există încă furnizori care vând energia electrică sub pragul de 1,3 lei pe kilowatt-oră, nivelul la care fusese plafonat prețul până în această vară. Ministrul a subliniat că aceste informații pot fi verificate ușor prin intermediul comparatorului de prețuri.

„În momentul de față, sunt patru companii care furnizează energia electrică la sub un leu și 30 de bani, cât era plafonul maxim înainte de eliminarea de la 1 iulie. Oamenii pot să se uite pe comparatorul de prețuri. Pot, în mod gratuit, să se mute la un alt furnizor care să ofere un preț mai bun”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul a precizat că schimbarea furnizorului nu implică niciun cost pentru consumatori, iar procedura este simplă și accesibilă. În acest fel, fiecare familie își poate reduce cheltuielile lunare prin alegerea celei mai avantajoase oferte.

Pe lângă recomandarea legată de piața liberă, Bogdan Ivan a explicat că lucrează la un proiect legislativ dedicat persoanelor cu venituri mici. El a menționat că propunerea include două componente: interzicerea debranșării consumatorilor vulnerabili și stabilirea unui tarif maxim pentru cei cu venituri reduse.

„În momentul de față, separat, iau în calcul un proiect de lege prin care, pe de o parte, să blochez deconectarea la acei clienți vulnerabili care nu își permit să plătească facturile și, pe de altă parte (să institui) un mecanism prin care, pentru oamenii care au un venit (lunar) până în 2.500 – 3.000 de lei, să avem un preț maxim de 1 leu per kilowatt-oră. Sunt mecanisme în lucru în momentul de față și pe care vreau să le operaționalizăm în iarna asta, pentru a trece această perioadă dificilă”, a explicat ministrul Energiei.

El a mai subliniat că aceste măsuri trebuie aplicate cât mai rapid pentru a sprijini categoriile sociale care resimt cel mai mult impactul creșterii facturilor.

Ministrul Energiei a atras atenția asupra rolului major pe care prețul electricității îl are în evoluția inflației. El a explicat că aproape 10% din rata actuală a inflației provine din costul energiei, ceea ce amplifică presiunea asupra economiei și asupra bugetelor familiale.

Bogdan Ivan a menționat că, în discuțiile purtate la nivel guvernamental și în coaliția de guvernare, a insistat ca această problemă să fie tratată cu prioritate. Potrivit lui, atât colegii din PSD, cât și cei din PNL, dar și premierul și președintele României, au înțeles importanța subiectului și necesitatea unor intervenții rapide.

Ministrul a subliniat că menținerea unor costuri ridicate la energie nu reprezintă doar o dificultate economică, ci și o chestiune care afectează competitivitatea companiilor românești și, implicit, economia națională.

„Pentru că, dacă nu intervenim să scădem odată prețul ăsta, vom fi în situația în care românii să plătească cea mai scumpă energie din toată lumea mult timp de acum înainte, iar companiile românești să plătească energie scumpă, să nu mai fie competitive atunci când se duc să exporte produse în afara țării noastre. E o problemă de siguranță națională, în contextul în care, din tot ceea ce cumpărăm noi, ponderea energiei este între 10 și 70 la sută”, a explicat Bogdan Ivan.

Declarațiile ministrului vin într-o perioadă în care consumatorii caută soluții pentru facturi mai accesibile, iar Guvernul analizează noi măsuri de sprijin, atât pentru populație, cât și pentru mediul economic.