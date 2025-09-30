Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că se lucrează la un mecanism clar care să ofere tarife reduse pentru categoriile vulnerabile. Acesta a subliniat că soluția nu vizează doar majorarea voucherelor de căldură, ci o schemă mai amplă.

„Lucrez acum la o schemă prin care să avem un preț redus pentru consumatorii vulnerabili. Și aici lucrez la un mecanism foarte clar”, a spus ministrul marți, într-o intervenție la Digi24.

Cei vizați sunt persoanele care câștigă între 2.000 și 2.500 de lei pe lună. Potrivit ministrului, aceste gospodării au fost cel mai afectate de creșterea facturilor, iar impactul este mult mai vizibil comparativ cu veniturile mari.

„Nu e puțin în contextul în care, pe medie, sunt, repet, aproximativ 4 milioane de consumatori ale căror facturi s-au dublat. Cineva care câștigă 2000 de euro și avea înainte o factură de 200 de lei și acum e 300 de lei, nu consider că e un capăt de țară să aibă un cost suplimentar de 100 de lei. Dar cineva care câștigă 2000 de lei și avea o factură de 60 de lei și acum plătește 150-160 de lei, da, e mult”, a explicat Bogdan Ivan.

Oficialul a amintit că una dintre problemele structurale ale sistemului energetic românesc provine din deciziile luate în urmă cu cinci ani. În acea perioadă, au fost închise mai multe centrale mari pe gaz și cărbune, ceea ce a redus capacitatea de producție internă.

„Ceea ce a cauzat ca astăzi România să plătească aproape cea mai scumpă energie din lume e faptul că România, în urmă cu 5 ani, a început un proces prin care a închis foarte multe capacități de producție a energiei electrice bazate pe gaz și cărbune. Aproape 7.000 de megawați instalați au fost scoși din producție, ei fiind înlocuiți doar cu 1.200 de megawați instalați, iar în momentul de față avem un deficit extrem de mare”, a declarat ministrul.

Această situație a generat un dezechilibru în sistemul național, care depinde acum mai mult de importuri și este expus fluctuațiilor de pe piețele internaționale. Costurile ridicate au fost resimțite direct de consumatori, în special de cei cu venituri mici.

Pentru a corecta dezechilibrele, Ministerul Energiei propune investiții importante în proiecte de anvergură. Printre acestea se numără reactoare nucleare noi, centrale pe gaz și capacități de stocare prin baterii. Măsurile urmăresc atât diversificarea producției, cât și stabilizarea prețurilor.

„A ales să investească masiv în panouri fotovoltaice, fără să pună capacități de stocare a energiei, fără baterii, pentru a consuma acea energie, atunci când avem nevoie de la 18:00 la 22:00, lucru care a făcut ca acum să venim cu o nouă abordare la Ministerul Energiei, coordonată cu cifrele din realitate, și anume să investim masiv în reactoare nucleare, în gaz și în capacități de stocare, anume baterii, pentru a putea echilibra prețul pe piață și pentru a putea avea o energie mai ieftină în perioada 6.00-22.00”, a precizat Bogdan Ivan.

Conform oficialului, aceste investiții sunt esențiale pentru asigurarea unei piețe stabile și pentru protejarea consumatorilor. Noua strategie ar putea contribui la scăderea facturilor și la garantarea unui acces echitabil la energie.