În mai multe state europene, printre care Suedia, Finlanda, Austria și Olanda, autoritățile le-au cerut deja cetățenilor să aibă în casă rezerve de numerar cuprinse între 70 și 100 de euro. Suma este considerată suficientă pentru acoperirea cheltuielilor de bază timp de trei zile, în cazul unor blocaje temporare.

Recomandarea are la bază riscuri concrete: întreruperi de curent, defecțiuni ale bancomatelor sau probleme în funcționarea sistemelor electronice de plăți pot lăsa populația fără acces la propriile fonduri. În astfel de situații, cash-ul rămâne singura opțiune de plată disponibilă imediat.

Profesorul universitar Cristian Păun, cadru didactic la ASE București, atrage atenția asupra diferențelor dintre banii fizici și cei electronici. Moneda în format digital depinde de internet, de rețelele de telefonie mobilă și de infrastructura electronică de decontare și plată, expusă riscurilor de securitate și indisponibilității temporare. Prin contrast, numerarul nu are aceste vulnerabilități și poate fi utilizat oricând.

„Numerarul este sfânt! Banii în formă fizică nu au problema pe care o au banii electronici, care depind foarte mult de internet, de conexiune celulară, depind de sistemele electronice de decontare și plată, care pot avea probleme de securitate sau pot avea probleme de indisponibilitate temporară”, a explicat Cristian Păun.

Pentru români, utilitatea banilor cash este esențială. Mulți au trecut deja prin situații în care aparatele POS nu funcționau sau bancomatele erau blocate, ceea ce a confirmat importanța de a avea bani lichizi la îndemână.

Totuși, experții avertizează că nu este necesar ca în casă să fie păstrate sume mari. Pe lângă recomandarea BCE privind rezervele mici, există și un argument de securitate personală: sumele ridicate pot atrage riscuri suplimentare.

Anterior, BCE a atras atenția asupra importanței păstrării banilor lichizi acasă, mai ales în situații de criză.