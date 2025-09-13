Recomandări fără precedent vin din partea unor bănci centrale europene: cetățenii sunt îndemnați să aibă numerar în locuință, pentru a face față unor posibile blocaje ale sistemelor bancare în cazul atacurilor informatice.

Banca Centrală a Olandei a recomandat populației să păstreze în casă între 200 și 500 de euro cash, potrivit publicației NL Times.

În Suedia, Riksbank a sugerat ca fiecare persoană să dețină aproximativ 170 de euro (echivalent în coroane), sumă apreciată ca fiind suficientă pentru nevoile de bază ale unei săptămâni.

Instituțiile financiare subliniază că măsura nu este legată de stabilitatea sistemului bancar, ci de posibilitatea unor atacuri cibernetice care ar putea face infrastructura temporar inutilizabilă.

De la începutul conflictului din Ucraina, site-urile instituțiilor publice și ale băncilor din mai multe state europene au fost ținta grupurilor de hackeri. În astfel de scenarii, tranzacțiile electronice și retragerile de numerar ar putea fi blocate pentru perioade scurte.

Tema a fost adusă în discuție și de ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, care a declarat în decembrie, în cadrul programului WNL op Zondag, că Olanda trebuie să fie pregătită pentru toate scenariile posibile, inclusiv pentru cele legate de un conflict cu Rusia.

Oficialul a sugerat explicit ca oamenii să aibă numerar la dispoziție, ca parte a unei pregătiri minime pentru situații de criză, scrie NL Times.

Chiar și în state unde băncile naționale nu au emis recomandări clare, instituțiile raportează o creștere a retragerilor de numerar de la bancomate. Fenomenul este explicat prin dorința populației de a avea siguranță imediată în fața unor crize imprevizibile.

Deși oficialii insistă că sistemele bancare rămân solide, mesajul de a deține rezerve de numerar marchează o schimbare notabilă în relația dintre bănci și clienți. În trecut, recomandările se concentrau pe digitalizare și plăți fără numerar, în timp ce acum se revine la o strategie clasică de siguranță prin cash.