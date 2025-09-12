Guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, Dimitar Radev, a luat parte pentru întâia oară, în calitate de observator, la ședința de politică monetară a Băncii Centrale Europene.

Momentul marchează apropierea datei de 1 ianuarie, când Bulgaria va trece oficial la euro, alăturându-se astfel celor 20 de state din zona euro. De la începutul anului viitor, Radev va avea drepturi depline în cadrul Consiliului guvernatorilor BCE.

Președintele instituției, Christine Lagarde, a subliniat rolul de echilibru pe care moneda unică îl aduce fiecărui stat membru, indiferent de dimensiune.

„Fiecare membru care ia parte la ședințe, indiferent dacă este dintr-o țară mare sau mică, are un cuvânt de spus, care este respectat și luat în considerare. Mă voi asigura că acest principiu este aplicat îndeaproape când voi conduce reuniunile și voi organiza consultările”, a precizat aceasta.

Pentru protecția consumatorilor în perioada de tranziție, șefa BCE a reamintit măsurile obligatorii introduse de autoritățile de la Sofia: afişarea prețurilor duble (în leva și euro), disponibilitatea unui calculator oficial de conversie încă din luna august și monitorizarea atentă a comercianților.

”Unii comercianți ar putea exploata conversia pentru a majora ușor prețurile, dar autoritățile au instrumente pentru a ajuta consumatorii să verifice acuratețea. Din august, este disponibil un calculator, alături de sistemul dual de prețuri, în leva și euro”, a mai spus aceasta.

Conversia se va realiza la rata fixă de 1,95583 leva pentru un euro, valoare stabilită încă din momentul intrării Bulgariei în mecanismul european al cursurilor de schimb.

Prin adoptarea euro, Bulgaria își înscrie moneda națională în tradiția de stabilitate a spațiului european, o decizie care, după cum a arătat experiența altor state, va aduce atât beneficii comerciale, cât și o ancorare mai fermă în cadrul politicii economice comune.