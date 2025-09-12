În schimb, Diana Buzoianu spune că aceleași obiective vor fi sprijinite prin fonduri europene alocate prin RePower EU. Astfel, spune ea, nu este posibil ca în același an să fie lansate două programe cu obiect identic, unul gestionat de Ministerul Mediului și altul de Ministerul Fondurilor Europene, fără a afecta bugetele pentru alte proiecte.

Ministrul a subliniat că trebuie găsite soluții pentru toate proiectele, iar programul „Casa Verde” va fi analizat și în contextul modului în care a fost gândit anterior. Evaluarea a arătat că instalarea panourilor fotovoltaice fără instrumente de stocare a creat probleme în sistemul centralizat energetic. Proiectele anterioare, deși bine intenționate, nu au fost concepute strategic și astfel resursele nu au fost utilizate la capacitatea maximă.

„Casa Verde era un program pentru care erau prevăzute cinci miliarde de lei. Anul acesta nu va fi lansat, pentru că nu avem aceste resurse. În schimb, în exact acelaşi an, se alocă bani din fonduri europene prin RePower EU, cu exact aceeaşi destinaţie. Deci, în acelaşi an, noi nu puteam să avem două programe cu obiect identic, lansate unul de Ministerul Fondurilor Europene, unul de Ministerul Mediului şi după aia să ne întrebăm de ce nu avem banii necesari pentru alte proiecte. Găsim soluţii şi vom găsi soluţii pentru toate aceste proiecte. Avem inclusiv discuţii despre cum a fost gândit de-a lungul timpului Programul „Casa verde”, pentru că am am văzut discuţii despre cum a impactat sistemul centralizat energetic instalarea acestor panouri, care nu aveau şi instrumente de stocare, baterii de stocare”, a explicat ministrul într-un interviu acordat Agerpres.

Pentru perioada următoare, investițiile vor fi concentrate pe sisteme de stocare care să permită folosirea energiei generate în mod eficient. Ministrul Mediului a precizat că viitoarele proiecte vor trebui să includă parcuri de panouri fotovoltaice cu stocare automată, capabile să suplimenteze capacitatea de producție a hidrocentralelor, care sunt discutate de decenii, dar au o capacitate minimă.

„Dacă ar fi fost de la bun început gândit să vină şi cu baterii de stocare, gândiţi-vă cât de sigură ar fi fost această energie şi cât de mult ar fi putut să ajute. Iată cum nişte proiecte care poate au avut nişte intenţii foarte bune, dar pentru că nu au fost gândite strategic au ajuns de fapt să creeze unele probleme unde ar fi trebuit să fie o resursă reală. Noi acum va trebui să investim mult mai mult în stocare în perioada următoare, iar, din punctul meu de vedere, dacă Ministerul Mediului va mai avea proiecte de acest fel, va trebui să gândească proiecte ample de parcuri de panouri fotovoltaice cu stocare automată, care pot suplini capacitatea de producţie, inclusiv a unor hidrocentrale, despre care discutăm de 30 de ani de zile să fie construite şi au o capacitate de producţie minimală”, a mai spus Diana Buzoianu.

Pentru 2025, „Casa Verde” nu va fi implementat, iar resursele vor fi direcționate către RePower EU. În plus, Ministerul Mediului va analiza proiectele din Fondul Social pentru Climă și va colabora cu Comisia Europeană și Ministerul Fondurilor Europene pentru a evita lansarea simultană a unor programe cu obiective similare de către ministere diferite. Strategia viitoare va urmări ca proiectele să fie gândite integral și coerent, pentru a avea un impact real asupra producției de energie verde și pentru a nu risipi resursele disponibile.