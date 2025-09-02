Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a precizat că s-a reuşit identificarea unei soluţii pentru închiderea siturilor poluate.

Ea a declarat că a discutat cu ministrul Economiei, Radu Miruţă, şi s-au stabilit paşii necesari pentru a debloca un proiect blocat de mai mulţi ani. Acest demers vizează în special iazul de la Tăuţii de Sus, un punct considerat extrem de toxic pentru întreaga zonă.

„Am avut o discuţie cu ministrul economiei, domnul Radu Miruţă, şi am reuşit să găsim şi fondurile necesare şi să găsim cumva şi mecanismul prin care să închidem, să deblocăm de fapt, pentru că era de mult timp prevăzut, dar era blocat acest mecanism, să închidem nişte situri contaminate care otrăvesc la propriu mii şi mii şi mii români. Vorbim, de exemplu, despre iazul de la Tăuţii de Sus”, a declarat, marţi, la Europa FM, ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Situaţia a fost generată după închiderea exploatărilor miniere, când au rămas în urmă iazuri pline de reziduuri periculoase. Acestea s-au transformat în adevăraţi munţi de metale grele, care influenţează grav calitatea vieţii oamenilor din jur.

Zona poluată din Maramureş continuă să pună în pericol sănătatea locuitorilor. Precipitaţiile favorizează infiltrarea metalelor grele în râurile apropiate, de unde acestea ajung ulterior în consumul populaţiei. În perioadele secetoase, particulele toxice sunt purtate de vânt şi inhalate de locuitorii din jurul iazului.

„Sunt, practic, munţi de metale grele. Când plouă, se scurge apa în cel mai apropiat râu şi apoi apa aia cu metale grele… plumb, cadmiu ajung toate în mâncarea, în apa pe care o beau oamenii. Când nu plouă, când este uscat, practic la prima rafală de vânt vine tot praful acela încărcat, repet, de metale grele şi ajunge să fie respirat de toate comunităţile din jur”, a mai declarat ministrul.

Atenţionările autorităţilor vizează efectele devastatoare asupra sănătăţii. Localnicii au semnalat în repetate rânduri apariţia unor boli grave, asociate contaminării. Primarii din zonă au relatat că mulţi tineri s-au îmbolnăvit și chiar s-au stins din viață, iar situaţia rămâne critică.

Oficialii susţin că planul de ecologizare nu este unul nou. Există bani alocaţi încă din 2020 şi un cadru legal adoptat prin Hotărâre de Guvern. Totuşi, din diferite motive, proiectul a rămas în aşteptare, iar termenul pentru finalizarea lucrărilor era stabilit pentru anul 2026.

„Deşi există bani, deşi exista mecanismul, deşi exista Hotărârea de guvern din 2020. Astăzi ne-am asumat că o să mergem înainte cu acest mecanism (…) mai ales că la Tăuţii de Sus înţeleg că la câţiva metri distanţă de acest munte de otravă, acum se obţin autorizaţii de construire să se facă centru dual universitar, să se faca parc industrial, deci acolo vor fi elevi, vor fi copii acolo, pe care noi vom condamna la moarte dacă se construieşte acolo ceva până în momentul în care se ecologizează”, a mai afirmat ministrul Mediului.

Pericolul devine şi mai mare prin dezvoltările urbanistice aprobate în apropierea iazului. Construcţiile noi ar urma să găzduiască activităţi educaţionale şi economice, în imediata vecinătate a zonei contaminate. Această realitate a stârnit noi apeluri la intervenţii urgente.

Diana Buzoianu a subliniat că problema este cunoscută de ani de zile, dar a fost ignorată. Ea a atras atenţia că vieţile oamenilor sunt puse zilnic în pericol, iar statul are responsabilitatea să intervină.

„Mor de boli absolut îngrozitoare, pentru că acolo pur şi simplu e un munte de otravă”, au transmis primarii din zonă, potrivit declaraţiilor ministrului.

Ministrul Mediului a precizat la finalul intervenţiei că discuţia vizează oameni aflaţi în prezent în pericol, subliniind că vieţile acestora sunt ameninţate. Ea a adăugat că instituţia pe care o conduce are o responsabilitate majoră în rezolvarea unei părţi din aceste probleme.

„Despre asta discutăm la final. Discutăm despre oameni care sunt astăzi în pericol, a căror viaţă este în pericol. Ministerul Mediului are o datorie uriaşă de a rezolva o parte din aceste problem”, a mai declarat ministrul Mediului.

Autorităţile dau asigurări că mecanismul de ecologizare va fi pus în mişcare, după ani de stagnare. Situl de la Tăuţii de Sus rămâne o prioritate, având în vedere riscurile majore pentru populaţia din zonă.