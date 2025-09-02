În primă fază, mulți se vor gândi mie de ce îmi pasă? Dacă nu sunt afectați direct cei din cercul apropiat, interesul rămâne totuși, pentru că pe măsură ce crește numărul celor care dezvoltă dependențe, există o mai mare presiune pe sistemul de sănătate, pe bugetul local. Cu alte cuvinte, sunt pierderi financiare indirecte pe care ajungem să le plătim sub o formă sau alta.

Cum impactează societatea un tânăr cu dependențe

Afectează câmpul muncii – nu mai este productiv, nu își menține locul de muncă, pentru că în lipsa unui tratament pentru dependenta nu reușește să scape de viciu. Ajunge la absenteism sever, își pierde locul de muncă, nu mai prezintă încredere și garanție, chiar dacă are capacități foarte bine de muncă. Adicția îi afectează și capacitatea cognitivă.

Mediul de business – o persoană adictivă afectează reputația unui angajator, generează pierderi, cu impact asupra fluctuațiilor de personal.

Sistemul medical public – este și el afectat, în condițiile în care se ajunge la intervenții de urgență, pentru sevraj și nu numai, internările sunt repetate fie pentru că sunt necesare tratamente medicale, fie pentru că sunt intervenții de urgență, cauzate de accidente, fapte corelate cu adicția sau starea de sănătate precară pe fondul consumului de substanțe interzise sau alcool în exces.

Societatea și mediul în care trăim – pentru că riscul de a produce accidente rutiere sau casnice este mai mare, pentru că afectează calitatea relațiilor personale.

Practic scade calitatea vieții din toate unghiurile posibile în care am analiza situația.

Centrele de tratament, piloni în reducerea impactului

Un centru de tratament pentru tineri cu adictii pare să fie o soluție, o abordare complexă și un sprijin real pentru cei cu dependențe.

Statistic vorbind, similar cu intervențiile timpurii și cu prevenția, sunt mai multe șanse de recuperare rapidă și costuri mai mici, dacă nu lăsăm ignoranța și pasivitatea să domine. Cei care în familie sau în cercul apropiat au o persoană dependență se simt pierduți în luptele cu adicțiile și cedează. Ar trebui însă să își ghideze pașii spre centrele private de tratament pentru tinerii cu adicții. De ce privată? Statul nu dispune de programe de acest fel.

Programele sunt adaptate în funcție de adicție și de gradul de severitate. Intervențiile sunt multidisciplinare, abordarea ținând cont atât de partea psihologică, cât și de cea medicală și socială – pentru că în final se dorește recuperare totală și reintegrarea în societate.

Întrebări frecvente

Cum pot fi susținute astfel de centre?

Una din variante este redirecționarea impozitului pe venit anual. Donațiile sunt binevenite. Microîntreprinderile pot direcționa 20% din impozitul pe venit.

Urmarea tratamentului necesită internare?

Da, dar spre deosebire de internarea în unități medicale, în centrele de tratament pacienții sunt rezidenți. Au parte de confort și toate facilitățile, de un mediu sigur, unde vor fi supravegheați și ajutați să depășească etapele critice.

Riscăm să avem o generație blocată și marcată de adicții. Investiția în planuri de tratament, fără amânare, înseamnă nu doar recuperare mai rapidă, ci și beneficii majore economice pentru societate. Știți pe cineva adictiv? Îndrumați-l spre centrele de specialitate până când situația sa nu se agravează.