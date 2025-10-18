Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) anunță că operatorul economic Ciril Shop & Go SRL a decis retragerea de la vânzare și rechemarea de la consumatori a produsului Strop de Soare – Miere de tei, 500 g.

Este vorba despre lotul cu numărul 43825, care are termenul de valabilitate 15.09.2027. Acest produs a fost vândut în magazinele Kaufland din România.

Măsura a fost adoptată ca urmare a identificării prezenței cloramfenicolului în lotul de produs menționat.

Consumatorilor care dețin produsul descris mai sus li se recomandă să nu îl consume. Produsul poate fi returnat la magazinul de unde a fost achiziționat sau distrus, iar contravaloarea acestuia va fi rambursată fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Ciril Shop & Go SRL își cere scuze pentru eventualele neplăceri create și mulțumește consumatorilor pentru înțelegere și sprijin.

Produsul a fost retras din magazinele din Alexandria, Bacău, Bragadiru, Brăila, București, Buftea, Buzău, Călărași, Câmpina, Câmpulung, Comănești, Constanța, Craiova, Curtea de Argeș, Drobeta Turnu Severin, Focșani, Galați, Giurgiu, Iași, Mangalia, Medgidia, Mioveni, Năvodari, Onești, Piatra Neamț, Pitești, Ploiești, Râmnicu Sărat, Râmnicu Vâlcea, Roman, Slatina, Slobozia, Târgoviște, Târgu Jiu, Târgu Neamț, Tecuci, Timișoara, Tulcea, Vaslui, Voluntari, Huși, Turnu Măgurele, Domnești, Comarnic, Bârlad, Caracal, Bălotești și Urziceni.

Cloramfenicolul este un antibiotic cu spectru larg, descoperit în anii 1940, folosit inițial pentru tratarea unor infecții bacteriene grave. Cu toate acestea, utilizarea lui este interzisă în produsele alimentare de origine animală (inclusiv miere, lapte, carne, ouă), deoarece poate provoca efecte adverse grave asupra sănătății umane.

Reacțiile grave asociate cu cloramfenicolul sunt rare, dar foarte serioase, de aceea substanța a fost interzisă în produsele alimentare și este folosită astăzi doar în cazuri medicale excepționale.

Cloramfenicolul poate provoca reacții grave asupra sănătății, precum anemia aplastică – o boală severă a măduvei osoase, uneori fatală –, tulburări ale ficatului și rinichilor, sindrom gri la nou-născuți, care poate duce la deces, precum și reacții alergice severe, inclusiv șoc anafilactic.

Prezența cloramfenicolului în miere indică o contaminare accidentală sau o utilizare necorespunzătoare a substanței în stupine, fiind strict interzisă de legislația Uniunii Europene (Regulamentul UE nr. 37/2010).