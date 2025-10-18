Un bărbat de 68 de ani, din Brăila, aflat în Târgu Jiu, a tras mașina la mică distanță de celebra Poartă a Sărutului.

Pe 16 octombrie, în jurul orei 11:30, șoferul a intrat fără permisiune în Grădina Publică din Târgu Jiu.

Conform datelor furnizate de Poliția Locală, bărbatul a încălcat regulile care limitează accesul mașinilor în această arie protejată.

Poliția Locală Târgu Jiu a precizat că șoferul a fost amendat cu 500 de lei, conform H.C.L. nr. 337 din 2023, pentru că nu a respectat regulile de acces în zonele destinate pietonilor.

„Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 500 lei, conform H.C.L nr. 337 din 2023, pentru nerespectarea normelor de acces în zonele destinate pietonilor”, a transmis Poliția Locală Târgu Jiu.

Evenimentul s-a încheiat fără ca monumentul să fie afectat în vreun fel.

Aceasta a fost realizată în perioada 1937–1938 în Târgu Jiu și face parte din ansamblul monumental „Calea Eroilor”, dedicat eroilor căzuți în Primul Război Mondial și este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO din 2024.

Sculptura este realizată din travertin, o piatră poroasă extrasă din carierele din apropiere, și are forma unui arc de triumf. Ea simbolizează întâlnirea și comuniunea între oameni prin iubire și respect. Pe fiecare dintre cei doi stâlpi ai porții este reprezentat simbolul sărutului, constând în două jumătăți de cerc unite, reliefate în piatră, ce sugerează apropierea și legătura dintre două ființe.

„Motivul decorativ este cel al «Sărutului» brâncușian, care apare pe fiecare latură a celor doi stâlpi și pe lintou (sub forma a 40 de cupluri stilizate)”, menționează Centrul Brâncuși.

Poarta Sărutului este amplasată la intrarea în Grădina Publică din Târgu Jiu, fiind un punct de atracție turistică important și un simbol al iubirii și unității. Aceasta face parte dintr-un ansamblu mai amplu, care include și „Masa Tăcerii” și „Coloana Infinitului”, toate dispuse pe o axă orientată de la apus spre răsărit, cu o lungime de 1.275 metri.