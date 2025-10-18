Radu Georgescu a explicat că în România foarte puțini oameni urmăresc datele financiare și că și mai puțini știu să le interpreteze sau să realizeze grafice pe baza lor. El considera că, dacă oamenii ar fi mai atenți la aceste date, ar fi avut loc demonstrații frecvente în Piața Victoriei.

Totuși, pe economie, autoritățile nu par interesate de aceste aspecte și continuă să transmită mesaje care arată situația dificilă: România are cea mai mare inflație din Europa și cele mai mari dobânzi la creditele bancare.

Georgescu menționa că, în 2025, dobânzile plătite de Guvernul României au crescut foarte mult, cu 50% față de 2024 și de trei ori mai mult decât în 2021, iar dacă ritmul continuă, România s-ar putea confrunta cu dificultăți în plata dobânzilor.

El a făcut un calcul pentru 2026, arătând că, având o datorie de 60% din PIB și o cotă a dobânzii de 7,5% pentru titlurile de stat pe 10 ani, dobânzile anuale vor ajunge la aproximativ 4,5% din PIB, mai mult decât alocările pentru educație, de 3,5%.

”In 2025 dobanzile platite de Guvernul Romaniei au crescut intr-un ritm ametitor. Au crescut cu 50% fata de de 2024!!! Si de 3 ori fata de 2021 !!! Problema este ca in curand Romania nu va mai putea sa mai platesca nici macar dobanzile”, spune acesta.

Radu Georgescu a subliniat că România va avea în 2025 un deficit bugetar de 9% și creștere economică zero, așa cum confirmă oficial Guvernul, dar foarte probabil va urma o scădere economică.

În opinia sa, în ritmul actual, până în 2030, datoria Guvernului va depăși 100% din PIB, ceea ce înseamnă că, peste patru ani, majoritatea românilor vor munci doar pentru a plăti dobânzile la creditele contractate în ultimul deceniu, fără a mai rămâne bani pentru alte necesități.