Într-o postare recentă, economistul Radu Georgescu a explicat că înțelegerea economiei nu se poate face doar prin percepții generale sau declarații politice, ci prin analiza datelor concrete.

„În 2026 economia României va face implozie. Dacă vrei să înțelegi economie trebuie să te uiți pe graficele cu datele financiare. Graficele nu mint”, a transmis acesta pe Facebook.

El a prezentat un grafic care arată evoluția economiei României în ultimii zece ani, comparând două elemente esențiale: deficitul bugetar și creșterea economică.

Potrivit explicației sale, linia roșie indică deficitul bugetar, în timp ce linia verde arată ritmul de creștere al economiei. Acest raport, afirmă Georgescu, oferă o imagine clară asupra mecanismelor care au dus la actualul context macroeconomic și la posibila criză din 2026.

Economistul susține că analiza evidențiază trei faze distincte prin care a trecut România: o perioadă de expansiune bazată pe împrumuturi, urmată de un blocaj economic și, mai recent, de o etapă de „sevraj”, în care împrumuturile nu mai generează efecte pozitive asupra creșterii economice.

Radu Georgescu a descris prima perioadă, cuprinsă între anii 2015 și 2021, ca fiind una de „supradoză de steroizi”, o metaforă prin care se referă la creșterea economică alimentată artificial de împrumuturi. În opinia sa, România a înregistrat în acești ani o expansiune bazată aproape exclusiv pe credite și pe stimularea consumului.

„În această fază, România a făcut supradoză de steroizi (împrumuturi). Din cauza creditelor, consumul a crescut, iar consumul a dus la creșterea economică”, a explicat economistul.

Acest model, deși a produs o perioadă de aparentă prosperitate, a creat și vulnerabilități structurale, întrucât creșterea nu s-a bazat pe investiții sustenabile sau pe productivitate, ci pe datorii care ulterior au devenit tot mai dificil de gestionat.

Cea de-a doua etapă identificată de Radu Georgescu acoperă intervalul 2022–2024, când România a intrat într-un blocaj economic. În acest moment, deficitul bugetar a început să depășească semnificativ creșterea economică, iar economia, potrivit analizei sale, „nu a mai putut să înghită datoriile noi”.

Economistul subliniază că în 2024 diferența dintre cele două valori – deficit și creștere – a devenit una dintre cele mai mari din ultimele decenii.

„Este o mare anomalie economică să ai deficit bugetar de 9,3% din PIB și creștere economică de doar 0,8% din PIB”, a afirmat acesta.

Această discrepanță, potrivit lui Georgescu, arată că România a depășit pragul în care împrumuturile pot fi folosite pentru a stimula economia. În schimb, ele au început să genereze presiuni interne, atât asupra bugetului de stat, cât și asupra mediului de afaceri, ducând la încetinirea investițiilor și la o scădere a încrederii în perspectivele economice.

Pentru perioada care începe în 2025, economistul vorbește despre un „sevraj economic” — o etapă în care efectele împrumuturilor masive nu se mai traduc prin creștere, ci prin dezechilibre majore.

„În acest moment steroizii (împrumuturile) nu mai produc nicio creștere economică. Economia României se îneacă cu împrumuturile imense ale statului”, avertizează Radu Georgescu.

El arată că efectul direct al acestei situații este creșterea accelerată a inflației.

„Din acest motiv în România a explodat inflația și va crește accelerat, deoarece economia produce mai puțin decât împrumuturile statului”, explică economistul.

Consecințele previzionate sunt clare: o scădere accentuată a puterii de cumpărare, închiderea unui număr important de firme și, pe termen mediu, apariția unor „turbulențe economice, sociale și politice”. Potrivit lui Georgescu, impactul acestor dezechilibre se va resimți direct în nivelul de trai al populației și în stabilitatea economică generală a țării.

În finalul analizei sale, Radu Georgescu îndeamnă publicul să înțeleagă mai profund mecanismele economice care stau la baza acestor evoluții.

„Este timpul să învățăm economie”, a transmis acesta, subliniind că doar prin înțelegerea datelor și a realităților financiare pot fi luate decizii coerente la nivel politic și individual.

Pentru a ilustra mesajul său, economistul a citat o expresie bine-cunoscută din spațiul american: