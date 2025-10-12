Economistul Radu Georgescu susține că România și economia globală traversează o perioadă mai riscantă decât cea premergătoare crizei din 2008, din cauza dependenței excesive de credite și a supraevaluării activelor. Acesta explică mecanismele prin care băncile creează bani și avertizează asupra posibilelor efecte în lanț generate de datoriile tot mai mari.

Radu Georgescu a arătat că mulți consideră că situația economică de acum este mai bună decât cea din 2008, pe motiv că în piață circulă mai mulți bani. El a precizat însă că realitatea este diferită: băncile creează bani printr-o simplă înregistrare contabilă, în care debitul este egal cu creditul, iar acest proces duce la o expansiune artificială a masei monetare.

Economistul a explicat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că atunci când o persoană depune o sumă la bancă, doar o mică parte rămâne în seif, iar restul este direcționat către credite. Astfel, din 1.000 de lei depuși, băncile pot genera până la 10.000 de lei prin creditare succesivă.

Georgescu a subliniat că 90% din banii existenți sunt blocați în credite, ceea ce a contribuit la creșterea rapidă a prețurilor la locuințe, mașini și alte bunuri, formând bule speculative periculoase. Potrivit acestuia, sistemul economic funcționează ca un „joc al datoriei”, în care, la un moment dat, mulți debitori nu mai pot rambursa împrumuturile, iar piața se corectează brutal, prin scăderi abrupte de prețuri.

La final, Radu Georgescu a afirmat că actuala formulă a economiei poate fi descrisă simplu: „Bani = Active supraevaluate + Datorii mari”, un semnal de avertisment că dezechilibrele structurale pot genera o nouă criză financiară.