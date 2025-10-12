Din cuprinsul articolului

Radu Georgescu: Economia actuală este mai fragilă decât cea din 2008

Economistul Radu Georgescu susține că România și economia globală traversează o perioadă mai riscantă decât cea premergătoare crizei din 2008, din cauza dependenței excesive de credite și a supraevaluării activelor. Acesta explică mecanismele prin care băncile creează bani și avertizează asupra posibilelor efecte în lanț generate de datoriile tot mai mari.

Radu Georgescu a arătat că mulți consideră că situația economică de acum este mai bună decât cea din 2008, pe motiv că în piață circulă mai mulți bani. El a precizat însă că realitatea este diferită: băncile creează bani printr-o simplă înregistrare contabilă, în care debitul este egal cu creditul, iar acest proces duce la o expansiune artificială a masei monetare.

Economistul a explicat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că atunci când o persoană depune o sumă la bancă, doar o mică parte rămâne în seif, iar restul este direcționat către credite. Astfel, din 1.000 de lei depuși, băncile pot genera până la 10.000 de lei prin creditare succesivă.

Georgescu a subliniat că 90% din banii existenți sunt blocați în credite, ceea ce a contribuit la creșterea rapidă a prețurilor la locuințe, mașini și alte bunuri, formând bule speculative periculoase. Potrivit acestuia, sistemul economic funcționează ca un „joc al datoriei”, în care, la un moment dat, mulți debitori nu mai pot rambursa împrumuturile, iar piața se corectează brutal, prin scăderi abrupte de prețuri.

La final, Radu Georgescu a afirmat că actuala formulă a economiei poate fi descrisă simplu: „Bani = Active supraevaluate + Datorii mari”, un semnal de avertisment că dezechilibrele structurale pot genera o nouă criză financiară.

Postarea integrală

„Sunt oameni care spun ca situatia economica de acum este mai buna decat in 2008

Ei spun ca in piata sunt mai multi bani decat in 2008

De fapt, daca stii economie intelegi ca situatia de acum este mult mai proasta decat in 2008

Cei care inteleg contabilitate stiu ca bancile creeaza bani printr-o nota contabila : Debit = Credit

Pe romaneste, bancile creeaza bani atunci cand dau credite

In economie tot timpul activul este egal cu pasivul

Adica la orice 1 $ nou in economie ii corespunde 1 $ datorie

Cand mergi la banca si depui 1.000 lei, banca opreste 100 in seif si 900 ii da credit

Cand iei un imprumut, creditul tau devine activul bancii

Prin procesul de creditare bancile pot crea 10.000 lei din 1.000 lei

Deci 90% din banii existenti  sunt blocati  in credite

In acest fel au crescut preturile la locuinte, masini etc

S-au creat bule speculative

Este un fel de joc Popa Prostul

La un moment dat datoria este prea mare si cei care au rate nu mai pot plati

Atunci bulele se sparg si preturile scad accelarat

Deci formula matematica de acum este

Bani = Active supraevaluate + Datorii mari

Intelegi mai bine in acest film cum se creeaza banii, datoria si bulele speculative

https://www.youtube.com/shorts/5HszJ9VqI8g”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de socializare.