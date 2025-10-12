Radu Georgescu: Economia actuală este mai fragilă decât cea din 2008
Economistul Radu Georgescu susține că România și economia globală traversează o perioadă mai riscantă decât cea premergătoare crizei din 2008, din cauza dependenței excesive de credite și a supraevaluării activelor. Acesta explică mecanismele prin care băncile creează bani și avertizează asupra posibilelor efecte în lanț generate de datoriile tot mai mari.
Radu Georgescu a arătat că mulți consideră că situația economică de acum este mai bună decât cea din 2008, pe motiv că în piață circulă mai mulți bani. El a precizat însă că realitatea este diferită: băncile creează bani printr-o simplă înregistrare contabilă, în care debitul este egal cu creditul, iar acest proces duce la o expansiune artificială a masei monetare.
Economistul a explicat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că atunci când o persoană depune o sumă la bancă, doar o mică parte rămâne în seif, iar restul este direcționat către credite. Astfel, din 1.000 de lei depuși, băncile pot genera până la 10.000 de lei prin creditare succesivă.
Georgescu a subliniat că 90% din banii existenți sunt blocați în credite, ceea ce a contribuit la creșterea rapidă a prețurilor la locuințe, mașini și alte bunuri, formând bule speculative periculoase. Potrivit acestuia, sistemul economic funcționează ca un „joc al datoriei”, în care, la un moment dat, mulți debitori nu mai pot rambursa împrumuturile, iar piața se corectează brutal, prin scăderi abrupte de prețuri.
La final, Radu Georgescu a afirmat că actuala formulă a economiei poate fi descrisă simplu: „Bani = Active supraevaluate + Datorii mari”, un semnal de avertisment că dezechilibrele structurale pot genera o nouă criză financiară.
Postarea integrală
„Sunt oameni care spun ca situatia economica de acum este mai buna decat in 2008
Ei spun ca in piata sunt mai multi bani decat in 2008
De fapt, daca stii economie intelegi ca situatia de acum este mult mai proasta decat in 2008
Cei care inteleg contabilitate stiu ca bancile creeaza bani printr-o nota contabila : Debit = Credit
Pe romaneste, bancile creeaza bani atunci cand dau credite
In economie tot timpul activul este egal cu pasivul
Adica la orice 1 $ nou in economie ii corespunde 1 $ datorie
Cand mergi la banca si depui 1.000 lei, banca opreste 100 in seif si 900 ii da credit
Cand iei un imprumut, creditul tau devine activul bancii
Prin procesul de creditare bancile pot crea 10.000 lei din 1.000 lei
Deci 90% din banii existenti sunt blocati in credite
In acest fel au crescut preturile la locuinte, masini etc
S-au creat bule speculative
Este un fel de joc Popa Prostul
La un moment dat datoria este prea mare si cei care au rate nu mai pot plati
Atunci bulele se sparg si preturile scad accelarat
Deci formula matematica de acum este
Bani = Active supraevaluate + Datorii mari
Intelegi mai bine in acest film cum se creeaza banii, datoria si bulele speculative
https://www.youtube.com/shorts/5HszJ9VqI8g”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de socializare.