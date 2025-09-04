Radu Georgescu este de părere că România a intrat într-o perioadă în care nu mai există soluții economice generale, ci doar soluții individuale pentru familii și companii.

„Aceasta este ultima lecție de economie pe care o scriu pe rețelele sociale. Sper că am ajutat câțiva cu lecțiile mele economice. Cred că România a intrat într-o perioada în care nu mai există soluții economice generale. Cred că vor fi doar soluții individuale la nivel de familie și companie. Eu sunt un economist care vede economia României de la firul ierbii. Nu vorbesc din cărți. Nu spun bla-blauri”, a scris el pe Facebook.

Economistul a menționat că discută zilnic cu antreprenori și conducători de companii multinaționale și că, în ultimele luni, mai mulți clienți i-au cerut ajutor pentru a deschide puncte de lucru în alte țări, iar mai multe persoane fizice au solicitat sprijin pentru a-și muta banii în bănci din străinătate.

„În fiecare zi vorbesc cu antreprenori, CEO și CFO de multinaționale. În ultimele luni mai mulți clienți ne-au rugat să-i ajutăm să facă puncte de lucru în alte țări. Mai multe persoane fizice ne-au rugat să -i ajutăm să-și mute banii în bănci din străinătate”, a spus acesta.

Potrivit lui Georgescu, antreprenorii români își înființează firme în Bulgaria, unde taxarea este mult mai mică decât în România, și obțin credite de la bănci bulgărești cu dobânzi de aproximativ 3,5% pe an, comparativ cu dobânzile de 9-10% pe care le plătesc în România.

„Antreprenorii români își fac firme în Bulgaria. Bulgaria are o taxare mult mai mică decât România. Iar firmele iau împrumuturi de la bănci bulgărești cu dobânda de 3,5% pe an. În România plătesc dobânzi la credite de 9-10%”, a explicat el.

Economistul a afirmat că Bulgaria va deveni un adevărat „El Dorado” economic în următorii ani, trecând la moneda euro de la 1 ianuarie 2026 și având o inflație și o datorie mult mai mici decât România. În schimb, țara noastră va trece în următorii ani printr-o ajustare economică severă și prin dificultăți sociale.

Această ajustare, a explicat el, se poate realiza fie prin intervenția creditorilor, precum FMI și Banca Mondială, fie prin metode extreme, cum ar fi naționalizarea activelor și a banilor, și creditorii se așteaptă ca România să parcurgă o ajustare economică dificilă.

„Bulgaria va fi un El Dorado economic în următorii ani. De la 1 ianuarie 2026 Bulgaria va trece la euro. Bulgaria are o inflație și o datorie mult mai mici decât România: România va trece în anii următori printr-o ajustare economică severă și prin probleme sociale Această ajustare se poate face doar în 2 moduri. De către creditori: FMI și Banca Mondială. Sau prin metode extremiste: naționalizarea activelor, banilor. Și creditorii României cred că România va trece printr-o ajustare economică dificilă”, scris acesta.

Radu Georgescu a precizat că joi, pe 4 septembrie, cotația dobânzilor la titlurile de stat pe 10 ani emise de România este de 7,64%, fiind cu 20% mai mare decât aceeași dobândă de anul trecut și cu 10% mai mare decât înainte de implementarea primului pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvern.

Potrivit lui, creditorii României consideră că măsurile din pachetele 1 și 2 implică creșteri de taxe care vor sărăci populația și vor reduce economia.

De asemenea, aceste pachete au introdus bariere pentru firmele românești, probabil cele mai mari din ultimii 10 ani, inclusiv prin eliminarea eșalonării simplificate de la ANAF, singura modalitate prin care o firmă se putea proteja împotriva popririlor în cazul în care nu avea fonduri pentru plata taxelor.

„Azi, 4 septembrie 2025, cotația dobânzilor la titlurile de stat emise de România pe 10 ani este 7,64%. Azi România plătește o dobânda mai mare cu 20% decât dobânda plătită anul trecut pe 4 septembrie 2024. Și cu 10% mai mare decât dobânda plătită înainte de pachetul nr 1 de măsuri fiscale luate de Guvern Creditorii României au înțeles că măsurile din pachetul nr 1 și nr 2 luate de Guvern înseamnă creșteri de taxe care vor săraci populația și vor reduce economia. În aceste pachete, Guvernul a pus bariere pentru firmele românești. Probabil au pus cea mai mare barieră din ultimii 10 ani Au eliminat eșalonarea simplificată de la ANAF, singură modalitate prin care o firma putea să se protejeze împotriva popririlor făcute de ANAF, în cazul în care firma nu avea bani să plătească taxele”, a afirmat economistul.

Radu Georgescu a relatat că a văzut o știre în care Președintele României a izbucnit în râs la o întrebare despre situația economică din România și a precizat că nu poate să râdă în fața direcției economice actuale.