Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță modificări importante în ceea ce privește plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). Începând cu 1 august 2025, soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate, nu mai sunt exceptați de la contribuție. Contribuabilii pot opta pentru plata anuală a CASS în cuantum de 2.430 lei pentru fiecare persoană întreținută.

Noutățile au fost introduse prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care modifică regimul exceptărilor de la plata CASS. Până acum, soțul, soția și părinții fără venituri proprii beneficiau de calitatea de coasigurat fără să achite contribuția.

De la 1 august 2025, aceștia nu mai intră în categoria persoanelor exceptate. Astfel, persoanele fizice care obțin venituri pentru care datorează CASS (salarii, pensii, activități independente, drepturi de autor, venituri din investiții, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, piscicultură sau alte surse) pot opta pentru plata contribuției de sănătate și pentru membrii de familie aflați în întreținere.

Potrivit legislației, contribuția datorată pentru fiecare persoană întreținută se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul reprezentate de șase salarii minime brute pe țară.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1506/2024, salariul de bază minim brut garantat în plată este, de la 1 ianuarie 2025, de 4.050 lei/lună.

Astfel:

baza de calcul pentru anul 2025 este de 24.300 lei (6 × 4.050 lei);

contribuția datorată pentru fiecare persoană aflată în întreținere este de 2.430 lei/an.

Suma de 2.430 lei se achită în două tranșe:

25% (608 lei) – odată cu depunerea declarației;

75% (1.822 lei) – până la 25 mai 2026.

Contribuabilul are și opțiunea de a plăti integral la depunerea formularului.

Plata se poate face prin:

numerar sau card bancar la casieriile Trezoreriei Statului;

online, prin Spațiul Privat Virtual sau prin Ghiseul.ro;

virament bancar;

mandat poștal, prin intermediul oficiilor poștale.

Opțiunea se exercită prin completarea și depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212), aprobat prin Ordinul ANAF nr. 1929/2025. Documentul poate fi descărcat de aici: Declarație unică – ANAF.

Formularul se depune:

online, prin SPV sau e-guvernare.ro (cu semnătură electronică calificată);

pe hârtie, la registratura organului fiscal sau prin poștă cu confirmare de primire.

Pentru contribuabilii fără acces la internet, ANAF pune la dispoziție calculatoare de auto-servire în unitățile fiscale, unde personal instruit oferă asistență pentru completarea și transmiterea declarației.

Instituția subliniază că opțiunea exercitată este definitivă și generează obligația de plată, motiv pentru care contribuabilii sunt sfătuiți să completeze cu atenție Capitolul II – Secțiunea 2 din formular, referitor la CASS pentru persoanele aflate în întreținere.

Detalii suplimentare sunt disponibile: