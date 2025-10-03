Noile reguli au intrat în vigoare începând cu 1 august 2025, ca urmare a modificărilor aduse prin primul pachet fiscal al Guvernului Bolojan – Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

Una dintre schimbările majore este eliminarea din categoria persoanelor exceptate de la plata CASS a soțului, soției și părinților fără venituri proprii, care până acum beneficiau de asigurare medicală de stat ca persoane aflate în întreținerea unei persoane asigurate. Pentru ca aceștia să nu rămână fără acoperire medicală, persoanele fizice cu venituri pot opta pentru plata contribuției în numele lor.

Cei care pot face această opțiune sunt persoanele care obțin venituri din salarii și venituri asimilate salariilor, pensii, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, asocierea cu o persoană juridică, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, silvicultură și piscicultură, investiții sau alte surse.

CASS datorată pentru fiecare persoană pentru care se face opțiunea se calculează aplicând cota de 10% asupra bazei de 6 salarii de bază minime brute pe țară, valabile la 1 ianuarie al anului respectiv. În 2025, salariul minim brut este de 4.050 lei, ceea ce înseamnă o bază de calcul de 24.300 lei și o contribuție de 2.430 lei pentru fiecare coasigurat.

Plata se face în două tranșe: 25% din sumă la depunerea Declarației Unice și 75% până la 25 mai a anului următor. Concret, pentru 2025, contribuția de 2.430 lei se achită astfel: 608 lei odată cu depunerea formularului și 1.822 lei până la 25 mai 2026. Plata poate fi efectuată și integral.

Declarația Unică (formular 212) trebuie completată la Capitolul II – „Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuției pentru anul 2025”, secțiunea 2 – „Date privind CASS datorată de către persoanele fizice pentru persoanele aflate în întreținere potrivit art. 182^1 din Codul fiscal”.

Formularul poate fi descărcat de AICI. ANAF subliniază că această opțiune este definitivă și generează obligația de plată.

Formularul poate fi depus online prin Spațiul Privat Virtual (SPV) sau pe portalul e-guvernare.ro cu semnătură electronică calificată, în format tipărit la ghișeul organului fiscal ori prin poștă, cu confirmare de primire. Pentru contribuabilii care nu au acces la internet, ANAF pune la dispoziție calculatoare de auto-servire în unitățile fiscale, unde există și personal instruit pentru asistență. Lista sediilor este publicată pe site-ul instituției.

„Recomandăm completarea cu atenție a Capitolul II – Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuției pentru anul 2025”, din formularul 212 Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, întrucât opțiunea exercitată este definitivă și generează obligația de plată a CASS”, a transmis ANAF într-un comunicat.

Plata contribuției se poate face prin mai multe metode: cu cardul sau numerar la casieriile Trezoreriei Statului, online prin SPV sau Ghiseul.ro, prin virament bancar sau prin mandat poștal.