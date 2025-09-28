Conform unui comunicat al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, obligația revine persoanelor fizice care, la 31 decembrie 2024, aveau în proprietate clădiri rezidențiale situate în România, cu o valoare impozabilă ce depășește 2,5 milioane lei. Impozitul trebuie calculat, declarat și achitat până la 30 septembrie 2025 inclusiv.

„D.G.R.F.P. Cluj-Napoca reamintește contribuabililor că, în anul 2025, termenul limită de depunere a formularului 216 „Declaraţie privind impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare”, pentru declararea impozitului special pe bunurile imobile de valoare mare și de plată a acestuia, este 30 septembrie 2025”, a transmis Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca din cadrul ANAF.

Pentru autoturisme, termenul de declarare și plată a impozitului este 31 decembrie 2025. Declarația 216 trebuie depusă atât de persoanele fizice, cât și de persoanele juridice care dețin mașini înmatriculate în România cu o valoare de achiziție ce depășește 375.000 lei.

Impozitul este de 0,3% aplicat diferenței dintre valoarea bunului și plafonul stabilit de lege. Concret:

pentru imobile, cota de 0,3% se aplică la diferența dintre valoarea impozabilă și 2.500.000 lei;

pentru autoturisme, cota se aplică la diferența dintre valoarea de achiziție și 375.000 lei.

Sumele datorate se achită la bugetul de stat, în conturile de Trezorerie special dedicate pentru imobile și vehicule de lux. Codurile IBAN pot fi consultate pe site-ul ANAF.

Declarația 216 este disponibilă în format electronic pe portalul ANAF, secțiunea Servicii Online – Descărcare declarații electronice. Formularul se transmite exclusiv prin mijloace electronice de depunere la distanță.

ANAF a pus la dispoziție mai multe canale de informare pentru cei care trebuie să plătească impozitul pe lux:

Spațiul Privat Virtual – secțiunea „Asistență și îndrumare de specialitate”;

Call Center ANAF – numărul 031.403.91.60;

Ghiduri și broșuri dedicate, publicate pe site-ul oficial www.anaf.ro;

Structurile teritoriale ANAF, care oferă servicii de asistență contribuabililor.

Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare este reglementat de: