Marți, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a informat că inspectorii ANAF au identificat o amplă schemă de evaziune fiscală în sectorul serviciilor de ride-sharing. Potrivit acestuia, bugetul statului a fost prejudiciat cu peste 266 de milioane de lei.

„Inspectorii Antifraudǎ ANAF au anunțat recent descoperirea unei scheme complexe de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ (ride-sharing), prin care a fost creat un prejudiciu de peste 266 mil. lei la bugetul de stat. Cum funcționa aceastǎ schemă? O firmă intermediară reținea 5–10% comision de la șoferi, pe care îi plătea la negru. Evitau astfel plata contribuțiilor de sănătate și asigurare socială pentru șoferi și a impozitelor”, a scris pe Facebook Alexandru Nazare.

Ca urmare a acestor practici, autoritățile fiscale au aplicat sancțiuni de 4,8 milioane de lei, au deschis 90 de dosare penale și au amendat șoferii care nu eliberau bonuri fiscale.

„Pentru prevenirea situațiilor similare în viitor, am introdus declarația informativă D397, care obligă platformele de ride-sharing să transmită date direct către Fisc. Acest instrument oferă control în timp real și permite intervenții rapide, pentru a preveni repetarea acestui tip de cazuri. Este absolut esențial pentru administrația fiscalǎ sǎ previnǎ, nu doar sǎ descopere şi sǎ penalizeze frauda. De aceea, mandatul ANAF rǎmâne unul ferm: sǎ îşi facǎ din ce în ce mai bine treaba”, a adăugat ministrul.

Potrivit inspectorilor, „o societate-paravan reţinea un comision de 5–10% din sumele primite de la platformele de transport alternativ, iar diferenţa de sumă era redistribuită şoferilor, fără fiscalizare.”

Investigațiile derulate pe parcursul anului 2025 au scos la iveală aceste abateri, iar ANAF a aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 4,8 milioane de lei, conform comunicatului oficial.

De asemenea, ancheta a arătat că mai multe societăți nu declarau corect veniturile și evitau plata salariilor, provocând astfel prejudicii suplimentare bugetului de stat.

Pentru combaterea acestei fraude, inspectorii Antifraudă au sesizat organele de urmărire penală în 90 de cazuri. În plus, au fost identificate 30 de situații în care șoferii nu foloseau aparate de marcat fiscale și nu eliberau bonuri, fiind sancționați conform legii.

ANAF mai subliniază că, pentru prevenirea unor situații similare, Ministerul Finanțelor a introdus declarația informativă D397, „care obligă platformele de transport alternativ să transmită periodic date direct către Fisc, permiţând acum un control activ şi în timp real.” Această măsură oferă autorităților informații complete pentru realizarea de analize de risc fiscal și pentru intervenții țintite în cazurile cu risc ridicat.

Scopul acestei inițiative este de a combate munca nedeclarată și subdeclarată în sectorul transportului alternativ, protejând în același timp șoferii care respectă legislația fiscală, potrivit comunicatului ANAF.