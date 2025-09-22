Inspectorii antifraudă ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit o schemă complexă de evaziune fiscală, prin care bugetul de stat a fost prejudiciat cu 266,5 milioane de lei. Aceasta a fost pusă în practică de firme care activează în domeniul transportului alternativ („ride-sharing”), iar neregulile identificate de inspectori vizau „impozitul pe venit şi neplata unor contribuţii obligatorii aferente salariilor”. Conform anchetatorilor, „o societate-paravan reţinea un comision de 5–10% din sumele primite de la platformele de transport alternativ, iar diferenţa de sumă era redistribuită şoferilor, fără fiscalizare”.

Investigațiile derulate pe parcursul anului 2025 au arătat că mai multe companii nu respectau obligațiile legale privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, iar inspectorii ANAF au aplicat și sancțiuni contravenționale pentru alte abateri, în valoare totală de aproximativ 4,8 milioane de lei, conform comunicatului oficial.

Totodată, controalele au evidențiat că multe societăți „nu fiscalizează corect veniturile şi ascund plata veniturilor salariale, aducând prejudicii la bugetul de stat”.

Schema identificată funcționa astfel: „o societate paravan reţinea un comision de 5–10% din sumele primite de la platformele de transport alternativ, iar diferenţa de sumă era redistribuită şoferilor (cash sau virament) fără fiscalizare”.

În cadrul acțiunilor de control, inspectorii Antifraudă au sesizat organele de urmărire penală în 90 de cazuri. De asemenea, au fost descoperite 30 de situații în care şoferii „nu foloseau aparate de marcat fiscale şi nu emiteau bonuri”, fiind sancționați conform legislației în vigoare.

ANAF mai precizează că, pentru a preveni astfel de fraude, Ministerul Finanţelor a introdus anul acesta un nou instrument legislativ: declaraţia informativă D397. Aceasta obligă platformele de transport alternativ „să transmită periodic date direct către Fisc”, permițând un control activ și în timp real. Pe lângă efectul de creștere a conformării voluntare, Direcţia generală antifraudă fiscală dispune acum de date complete, obținute în timp real, „pentru realizarea de analize de risc fiscal punctuale şi ţintite exclusiv spre cazurile care prezintă risc fiscal”.

Potrivit aceluiași comunicat, scopul măsurii legislative este de a combate munca nedeclarată și subdeclarată în domeniul transportului alternativ de persoane, „dar să protejeze şi persoanele de bună credinţă care activează în acest domeniu şi care se conformează legislaţiei fiscale”. Astfel, autoritățile urmăresc atât sancționarea celor care încalcă legea, cât și sprijinirea șoferilor și firmelor care respectă obligațiile fiscale.