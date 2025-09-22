Luni, Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, a venit cu propunerea de a extinde cu încă un an tratatul de dezarmare nucleară New START, semnat cu Statele Unite şi aflat în prag de expirare în februarie, informează AFP.

Într-o reuniune transmisă la televiziune, Vladimir Putin a declarat că, după data de 5 februarie 2026, Rusia este dispusă să menţină respectarea limitelor principale stabilite prin Tratatul START.

El a adăugat că, ulterior, în funcţie de evaluarea contextului, va fi hotărât dacă aceste limitări asumate voluntar vor fi sau nu păstrate.

Liderul de la Kremlin a subliniat că o asemenea măsură ar putea funcţiona doar în cazul în care Statele Unite ar adopta o atitudine similară şi s-ar abţine de la acţiuni care ar dezechilibra sau ar afecta actualul raport al forţelor de descurajare.

New START, singurul tratat de control al armamentului care mai leagă Moscova de Washington, îşi va încheia valabilitatea în februarie 2026.

Acordul stabilește un plafon de 1.550 de focoase nucleare strategice pentru fiecare semnatar și include proceduri de verificare, însă acestea nu mai funcționează de doi ani, de când Moscova și-a suspendat implicarea.

În 2019, Washingtonul a părăsit tratatul INF, un acord semnat cu Moscova în 1987, care reglementa rachetele nucleare cu rază intermediară.

Potrivit lui Olivier Zajec, directorul Institutului francez pentru Studii de Strategie și Apărare (IESD), dacă tratatul va expira, va fi pentru prima dată din 1972 când Rusia și SUA — deținătorii a circa 90% din focoasele nucleare ale lumii — nu vor mai avea un acord bilateral care să reglementeze și să limiteze acest arsenal, în condițiile în care ambele țări au nevoie de „claritate” și „canale de comunicare” reciproce.