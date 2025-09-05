Podul va traversa râul Tumannaya și face parte dintr-o serie de proiecte menite să apropie cele două state. În ultimii ani, Rusia și Coreea de Nord au reluat zborurile și legăturile feroviare cu Phenianul, iar cooperarea militară s-a intensificat, inclusiv prin desfășurarea de mii de soldați nord-coreeni în regiunea rusă Kursk pentru a-i expulza pe militarii ucraineni, operațiune care a dus la numeroase victime în rândul armatei nord-coreene.

În paralel cu proiectul podului, Kremlinul a anunțat un program de stat pentru dezvoltarea industriei naționale de pământuri rare. Guvernul rus trebuie să vină cu un plan de dezvoltare până în noiembrie 2025. Rusia dispune deja de un sistem de înregistrare a acestor rezerve, ceea ce va permite utilizarea eficientă pe măsură ce tehnologia relevantă se dezvoltă.

„Intenţionăm să construim noi poduri, inclusiv unul cu Republica Populară Democrată Coreeană peste râul Tumannaya”, a declarat Vladimir Putin la sesiunea plenară desfăşurată în oraşul portuar Vladivostok de la Oceanul Pacific, conform EFE.

Pământurile rare sunt utilizabile în numeroase sectoare, inclusiv energia nucleară, radioelectronică și mașini-unelte. O parte dintre aceste resurse se află în apropierea altor zăcăminte, inclusiv în Extremul Orient rus.

„În februarie, am convenit să aprobăm un plan de dezvoltare pentru industria pământurilor rare. Cer guvernului să facă acest lucru cel târziu în noiembrie anul acesta”, a declarat el.

Putin a încurajat partenerii internaționali, inclusiv companii americane, să investească în acest sector și în alte domenii din Rusia, menționând interesul SUA pentru exploatarea pământurilor rare din Arctica rusă.

Analiștii consideră că rezervele de metale rare, inclusiv cele strategice precum litiul, reprezintă unul dintre motivele actualei campanii militare a Rusiei în Ucraina, deoarece estul acestei țări conține cantități semnificative de pământuri rare. Rusia deține a cincea cea mai mare rezervă de metale rare din lume, utilizate în echipamente militare și lasere, și a promovat planuri de creștere a producției pentru a reduce dependența de importurile din China.

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat vineri că orice trupe occidentale dislocate în Ucraina vor reprezenta ținte legitime pentru Moscova. Declarația survine la o zi după ce președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că 26 de țări s-au angajat să ofere Ucrainei garanții de securitate postbelică, inclusiv printr-o forță internațională terestră, maritimă și aeriană.

Rusia susține de mult timp că unul dintre motivele invaziei sale în Ucraina a fost împiedicarea admiterii Kievului în NATO și împiedicarea desfășurării forțelor aliate pe teritoriul ucrainean. În acest context, Moscova consideră că orice prezență militară occidentală în Ucraina, în special pe durata operațiunilor militare, va fi considerată o țintă legitimă pentru distrugere.

„Prin urmare, dacă apar trupe acolo, mai ales acum, în timpul operaţiunilor militare, pornim de la premisa că acestea vor fi ţinte legitime pentru distrugere. Şi dacă se iau decizii care duc la pace, la pace pe termen lung, atunci pur şi simplu nu văd niciun sens în prezenţa lor pe teritoriul Ucrainei, punct”, a declarat Putin.

În același timp, Putin a subliniat că, dacă se ajunge la decizii care conduc la pace pe termen lung, prezența acestor trupe în Ucraina nu mai are niciun sens, indicând că Moscova nu vede utilitatea unei forțe internaționale pe teritoriul ucrainean în acest scenariu.