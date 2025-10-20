Propunerea legislativă prevede ca elevii din învățământul preuniversitar, care fac naveta dintr-o altă localitate, să beneficieze de transport gratuit inclusiv în perioada probelor scrise ale examenului de Bacalaureat. Măsura vine să corecteze o lacună din legislația actuală, care limitează gratuitatea la durata cursurilor școlare.

În expunerea de motive, inițiatorii – un grup de parlamentari majoritar UDMR – au arătat că mulți elevi pierd dreptul la gratuitate imediat după încheierea anului școlar, deși sunt obligați să se deplaseze pentru susținerea examenelor.

Această situație afectează în special elevii care învață în altă localitate decât cea de domiciliu, fiind nevoiți să suporte costuri suplimentare pentru transport. În document se menționează că măsura propusă elimină o formă de inechitate între elevii care locuiesc aproape de centrele de examen și cei care trebuie să parcurgă distanțe mari.

„Situaţia îi afectează, în mod direct, pe mii de elevi din întreaga ţară, în special pe cei care învaţă în altă localitate decât cea de domiciliu. Din momentul încheierii cursurilor, aceşti elevi nu mai beneficiază de gratuitate la transport, deşi sunt obligaţi să se deplaseze pentru susţinerea examenului de bacalaureat. Această realitate generează inechitate socială între elevii care locuiesc aproape de centrul de examen şi cei care trebuie să călătorească distanţe lungi, generând costuri suplimentare pentru familii, aflate deseori în situaţii de vulnerabilitate”, se arată în expunerea de motive.

În plenul Senatului, propunerea a fost adoptată cu o majoritate clară: 116 voturi „pentru”, șapte „împotrivă” și o abținere.

Proiectul modifică articolul 83 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, introducând prevederea explicită privind gratuitatea transportului în perioada de desfășurare a examenului de Bacalaureat.

După adoptarea în Senat, inițiativa legislativă va ajunge la Camera Deputaților, care este forul decizional. Dacă va fi aprobată și promulgată, măsura se va aplica încă din sesiunea următoare de Bacalaureat, vizând mii de elevi din toată țara.