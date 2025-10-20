Un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale ar fi potrivit să se desfăşoare în acelaşi timp cu alegerile locale parţiale programate pentru acest an, a declarat prim-vicepreşedintele PNL şi primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Declaraţia vine în contextul în care Curtea Constituţională a României (CCR) a decis că legea privind pensiile de serviciu, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în faţa Parlamentului, este neconstituţională.

Ciucu consideră că, deşi decizia Curţii este una strict juridică, ea nu reflectă dorinţa majorităţii cetăţenilor, care cer de mult timp echitate socială şi eliminarea privilegiilor.

În opinia sa, un referendum ar fi calea prin care poporul să-şi exprime direct voinţa, oferind astfel legitimitate politică unei noi legi menite să corecteze actualele inechităţi din sistem.

„Respectăm decizia Curţii, dar rămânem consecvenţi în ceea ce priveşte reforma statului şi eliminarea privilegiilor. Personal, sunt de acord cu ideea că acest blocaj ar putea fi depăşit rapid printr-o lege care să aibă la bază un referendum prin care cetăţenii să exprime clar dacă vor sau nu vor echitate socială şi eliminarea privilegiilor. Şi cred că ar fi oportun ca acest referendum să fie organizat odată cu alegerile parţiale de anul acesta (vor fi alegeri inclusiv în Bucureşti)”, a scris edilul, luni, pe Facebook.

Prin urmare, Ciucu susţine că organizarea simultană a referendumului şi a alegerilor locale parţiale ar fi o soluţie eficientă din punct de vedere logistic şi financiar, dar şi o modalitate de a mobiliza mai mulţi cetăţeni la vot.

Reamintim că CCR a admis, luni, sesizarea formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) privind legea pensiilor magistraţilor, act normativ adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului în Parlament. Curtea a constatat că legea încalcă dispoziţii constituţionale, fapt ce determină reluarea procesului legislativ.

Totodată, la începutul lunii septembrie, Secţiile Unite ale Înaltei Curţi au decis trimiterea acestei sesizări către CCR, semnalând că anumite prevederi referitoare la pensiile de serviciu ale magistraţilor nu respectă principiile constituţionale privind independenţa justiţiei şi separaţia puterilor în stat.

În acest context tensionat, ideea unui referendum naţional pe tema pensiilor speciale capătă tot mai multă susţinere în rândul opiniei publice, fiind privită ca un pas necesar pentru relansarea dezbaterii despre echitate, reformă şi responsabilitate în administraţia publică.