Senatul României a adoptat tacit, în şedinţa de luni, o propunere legislativă menită să îmbunătăţească siguranţa şi mobilitatea motocicliştilor în traficul urban, introducând o serie de măsuri considerate necesare pentru a reduce riscurile de accidente şi pentru a fluidiza circulaţia în marile oraşe.

Iniţiativa legislativă, elaborată de un grup de parlamentari din PSD, PNL, USR şi UDMR, prevede instituirea unor zone speciale de siguranţă pentru motociclete şi mopede în faţa trecerilor de pietoni – cunoscute popular drept „zebre” – precum şi la intrarea în intersecţii şi la trecerile la nivel cu calea ferată. Aceste spaţii vor avea o lungime de trei metri, fiind delimitate prin marcaje vizibile, menite să le ofere motocicliştilor o poziţie sigură la oprire şi pornire, fără a se expune între autovehicule.

Conform textului propunerii legislative, „se asigură un spaţiu de siguranţă pentru motociclete şi mopede (…) până în marcajul transversal de oprire la intrarea în intersecţii şi la treceri la nivel cu calea ferată. Acest spaţiu este marcat perpendicular pe axa drumului, pe toată lăţimea acestuia şi cu lungimea de 3 m măsurată de la marcajul transversal de oprire la intrarea în intersecţii, treceri de pietoni şi treceri la nivel cu calea ferată”.

Totodată, proiectul prevede ca motocicliştii să poată circula şi pe benzile destinate transportului în comun, acolo unde infrastructura o permite, măsură inspirată din practicile deja aplicate în mai multe capitale europene. Aceasta ar contribui la decongestionarea traficului şi ar permite vehiculelor pe două roţi să se deplaseze mai eficient şi mai sigur.

De asemenea, documentul include şi reglementări clare privind echipamentele de protecţie, stabilind că „pe timpul deplasării pe drumurile publice, conducătorii motocicletelor, mopedelor şi persoanele transportate pe acestea au obligaţia să poarte pe cap cască de protecţie omologată pentru această categorie de vehicul, cu elementele de siguranţă cuplate în mod corespunzător”.

Proiectul introduce şi o clarificare importantă în Codul Rutier: nu se consideră depăşire atunci când un motociclist sau un conducător de moped se strecoară printre autovehicule ori ocoleşte obstacole, atâta vreme cât nu încalcă marcajele rutiere.

Măsura urmăreşte să elimine interpretările ambigue ale poliţiei rutiere şi să sprijine o circulaţie mai fluentă.

În expunerea de motive, iniţiatorii explică faptul că „regula va fi valabilă pentru toţi participanţii la trafic, în sprijinul evitării formării de coloane de autovehicule în spatele unui vehicul lent. Tot în sprijinul evitării congestiilor provocate de parcarea autovehiculelor, se prevede posibilitatea ca vehiculele pe două roţi să poată staţiona pe trotuar, paralel cu marginea carosabilului, cu obligaţia de a păstra o distanţă de 1 metru pe trotuar, pentru circulaţia pietonilor şi altor participanţi la trafic”.

Adoptarea tacită a proiectului a fost anunţată în plen de Mircea Abrudean, preşedintele Senatului, care a condus şedinţa de luni. El a precizat că termenul pentru dezbatere şi vot a expirat la 16 octombrie, motiv pentru care iniţiativa a fost considerată adoptată tacit, urmând să fie transmisă Camerei Deputaţilor, care are rolul de for decizional.