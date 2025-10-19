În județul Suceava, polițiștii au descoperit un șofer surprins pe filmare încercând să efectueze o depășire riscantă, fără să se asigure, în momentul în care pe sensul opus se apropia un alt vehicul.

Pe contrasens, șoferul care circula din sens opus a reușit să evite coliziunea frontală în ultimul moment, pătrunzând pe banda opusă pentru a se feri.

O cameră de bord a surprins momentul în care șoferul unui autoturism pătrunde pe contrasens, probabil pentru a depăși, fără a ține cont că din sens opus se apropie un vehicul care circulă corect.

„Dumnezeu l-a păzit” a comentat, pe reţelele de socializare, cel care a postat imaginile.

După ce au analizat imaginile, polițiștii au subliniat că supraveghează atât traficul rutier, cât și mediul online, reușind astfel să îl depisteze și să îl sancționeze pe șoferul imprudent pentru punerea în pericol a siguranței circulației.

Potrivit sursei menționate, filmările provin de pe DN 17, pe tronsonul dintre Prisaca Dornei și Câmpulung Moldovenesc, pe direcția către Vatra Dornei.

Poliția județeană Suceava a informat că lucrătorii Compartimentului Rutier din Câmpulung Moldovenesc s-au sesizat din oficiu în legătură cu evenimentul și l-au identificat pe șoferul care a pus în pericol siguranța rutieră.

Este vorba despre un bărbat de 56 de ani, din Mangalia, județul Constanța. În urma abaterilor constatate, polițiștii i-au întocmit procesul-verbal de contravenție în data de 18 octombrie 2025, aplicându-i o amendă de 1.215 lei și suspendându-i dreptul de a conduce pentru 60 de zile, ca măsură complementară, pentru circulația pe sensul opus, conform art. 101, alin. 3, lit. D din OUG 195/2002 R.M.C.

„Lucrătorii de poliţie din cadrul Compartimentului Rutier al Poliţiei municipiului Câmpulung Moldovenesc s-au sesizat din oficiu cu privire la cele petrecute, fiind identificat conducătorul autoturismului care a pus în pericol siguranţa rutieră, respectiv un bărbat de 56 ani, din municipiul Mangalia, jud. Constanţa. Pentru abaterile săvârşite, poliţiştii au întocmit procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei din 18.10.2025, fiind sancţionat cu amendă în valoare de 1.215 lei, iar ca măsură complementară s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile, (pentru încălcarea art. 101, alin. 3, lit. D din OUG 195/2002 R.M.C – circulaţia pe sensul opus)”; informează, duminică, Poliţia judeţeană Suceava.

Datele oficiale pentru județul Suceava arată că, în primele nouă luni ale anului 2025, Serviciul Rutier a desfășurat 511 acțiuni tematice menite să reducă accidentele rutiere, în urma cărora au fost aplicate 41.349 de sancțiuni contravenționale și au fost înregistrate 1.191 de infracțiuni la regimul circulației.

În aceeași perioadă, autoritățile au reținut 5.173 de permise de conducere, au retras 1.750 de certificate de înmatriculare, au ridicat 506 seturi de plăcuțe și au imobilizat 445 de vehicule.

Depășirea reprezintă manevra prin care un vehicul înaintează pe lângă altul sau pe lângă un obstacol pe același sens de circulație, schimbând banda sau șirul de vehicule. Aceasta se realizează, în mod normal, pe partea stângă, cu excepția cazurilor în care tramvaiele sau alte vehicule semnalizează virajul spre stânga.

Înainte de a depăși, șoferul trebuie să se asigure că niciun alt vehicul din apropiere nu efectuează aceeași manevră și că poate reveni în siguranță pe banda inițială. Este important să păstreze o distanță laterală suficientă, mai ales față de biciclete sau trotinete.

Șoferii care urmează să fie depășiți trebuie să nu accelereze și să circule cât mai aproape de marginea dreaptă a drumului sau a benzii. Orice schimbare de direcție, intrare sau ieșire dintr-un rând de vehicule, depășire, oprire sau întoarcere trebuie semnalizată din timp și menținută pe toată durata manevrei, folosind luminile indicatoare la distanțe recomandate de 50 m în localități și 100 m în afara acestora.

Depășirea este interzisă în intersecții nedirijate, curbe, vârfuri de rampă sau zone cu vizibilitate redusă sub 50 m, pe poduri, tuneluri sau pasaje denivelate, în stațiile de tramvai fără refugiu pentru pietoni, pe treceri de pietoni, la trecerile la nivel cu calea ferată și în zonele semnalizate cu indicatorul „Depășirea interzisă”.

De asemenea, nu se permite depășirea coloanelor de vehicule sau a coloanelor oficiale și nici atunci când manevra ar necesita intrarea pe sensul opus punând în pericol circulația.

În cazul tramvaielor oprite într-o stație fără refugiu pentru pietoni, șoferii trebuie să aștepte în spatele acestora până ușile se închid și pietonii au traversat în siguranță.